Familiezaak Mirte opent tweede winkel in Mechelsestraat: “Mirte Boutique legt de focus op decoratie” Bart Mertens

26 november 2019

12u31 12 Leuven Het is niet allemaal kommer en kwel in de wereld van de Leuvense familiezaken. De bekende bloemenwinkel Mirte –gevestigd op de Vismarkt- opent een twee winkel in de Mechelsestraat met de focus op kwaliteitsvolle decoratie. “De bloemen- en plantenwinkel was te klein geworden maar blijft uiteraard wel bestaan”, vertelt Marina Crombez die al vijftien jaar de drijvende kracht is achter Mirte.

Waar is de tijd dat Leuven liefst acht bloemenwinkels telde? Die ligt achter ons, na de sluiting van onder meer Laenen in de Brusselsestraat en Young Amadeus in de Wandelingenstraat. Momenteel blijven er nog drie over. Soms hoor je wel eens dat kleinere (familie)zaken het steeds vaker moeten afleggen in deze gedigitaliseerde wereld maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor gedreven ondernemers met passie is shoppingstad Leuven de ideale habitat om goed te gedijen en dat bewijst familiezaak Mirte. Vijftien jaar geleden begon Marina Crombez aan haar avontuur met een bloemen- en plantenzaak op de Vismarkt en anno 2019 is dat nog steeds een succes. Zelfs in die mate dat Marina samen met haar kinderen Stephanie en Greg Gosiau besloot om een tweede winkel te openen in de Mechelsestraat, nota bene op amper honderd meter van gevestigde waarde Mirte.

“We bouwen al vijftien jaar gepassioneerd aan een mooi verhaal op de Vismarkt en dat blijven we ook doen maar we hadden nood aan meer ruimte”, vertelt Marina Crombez. “We kregen de kans om een handelspand in de Mechelsestraat te huren en daar opent nu Mirte Boutique. In die winkel leggen we de focus op kwaliteitsvolle decoratie. Op die manier krijgen we in de winkel op de Vismarkt opnieuw voldoende ruimte voor een uitgebreid aanbod aan bloemen en planten.”

We kiezen heel bewust zoveel mogelijk voor merken van eigen bodem of van Europese makelij Greg Gosiau van Mirte en Mirte Boutique

In het pand in de Mechelsestraat kon je tot 2016 schoenen kopen en nadien opende Amplifon er een vestiging. Vanaf nu kan je er dus terecht voor topdecoratie, niet zelden van eigen bodem. “Zoals altijd kiezen we voor kwaliteit”, vertelt Greg Gosiau. “We kiezen heel bewust zoveel mogelijk voor merken van eigen bodem of van Europese makelij. Ik denk bijvoorbeeld aan het bekende Belgische merk Baobab. We hebben ook producten in huis die van verder komen maar dan proberen we wel altijd rechtstreeks in te kopen bij de producent. Zo hebben we bijvoorbeeld producten uit Marokko in de aanbieding maar door de rechtstreekse lijn weten we dat de producent er ook een eerlijk inkomen aan kan overhouden. De klanten kunnen in Mirte Boutique kiezen uit een heel uitgebreid aanbod maar service en kwaliteit staan altijd voorop. Producten uit China proberen we bijvoorbeeld te vermijden want je weet nooit in welke omstandigheden die werden geproduceerd.”

Succesverhaal

Ook dochter Stephanie Gosiau is tevreden met de opening van de tweede winkel. “De Mechelsestraat is een fijne straat”, klinkt het. “Met de tweede winkel kunnen we onze klanten vanaf nu een volwaardig assortiment aan decoratie aanbieden en tegelijkertijd komt er ruimte vrij in de zaak op de Vismarkt om een nog mooier aanbod van bloemen en planten te verkopen. Dit is een mooie stap in het succesverhaal van Mirte en meteen ook het bewijs dat het zeker niet allemaal kommer en kwel is in de Leuvense middenstand.”

Meer info: www.mirte.be