Familiefestival Rode Hond verwacht meer dan 3.000 bezoekers Bart Mertens

28 oktober 2019

17u00 0 Leuven De aftrap van familiefestival Rode Hond kon het voorbije weekend rekenen op veel publieke belangstelling. Vier dagen lang kan jong en oud genieten van uiteenlopende activiteiten op boeiende locaties. Meer concreet: zo’n 200 activiteiten op liefst 26 locaties. Na twee festivaldagen is al duidelijk 14e editie van Rode Hond een succeseditie zal worden.

Rode Hond, het kunstenfestival voor families, palmde het voorbije weekend Leuven in. Op liefst 26 locaties konden families genieten van theater, film, dans, muziek, workshops en circus. Het festival is overigens nog niet voorbij want ook vandaag en morgen staan er nog boeiende activiteiten op het programma. Het festival heeft zijn start alvast niet gemist want nog voor aanvang waren er al bijna 3.000 tickets de deur uit. Daarmee lijkt de 14e editie één van de beste ooit te worden in de geschiedenis van Rode Hond.

Het ‘besmettelijke’ aspect van het festival ligt dan ook in het delen en stimuleren van de cultuurbeleving van kinderen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) over Rode Hond

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is blij dat het publiek het aanbod van Rode Hond weet te smaken. “De Leuvense cultuursector wil zoveel mogelijk kinderen vanaf jonge leeftijd de kans geven om in familieverband te proeven van cultuur. Het ‘besmettelijke’ aspect van het festival ligt dan ook in het delen en stimuleren van de cultuurbeleving van kinderen. Daarbij mikken we niet alleen op het vertrouwde publiek maar leveren we al jaren inspanningen om een ruimer publiek te betrekken. En met succes!”

Het openingsfeest van kunstjeugdbeweging BAZART was al meteen een schot in de roos. Ook leuk is dat Musicalcompagnie Mithe de foyer van festivalcentrum Schouwburg elke dag om 16 uur verandert in een musicalclub. “Tijdens dit vieruurtje kan je meezingen met de wereldberoemde liedjes van ‘Annie’ en ‘Grease’, de ‘Musicalquiz’ spelen of genieten van het ‘Kids Sing Hits’-concert”, aldus de organisatoren. Opvallend gegeven is ook dat Rode Hond dit jaar bijzondere aandacht geeft aan de allerjongsten. “We zetten in op alle leeftijden, van jonge tieners tot kleuters en peuters”, klinkt het. Nog dit: Rode Hond brak uit met 26 speelplekken en daar maakte ook gevangenis Leuven Centraal deel van uit. De gezinnen van de gedetineerden konden afgelopen zaterdag een circusshow bijwonen en een workshop acrobatentoeren volgen. Wie vandaag of morgen nog naar Rode Hond wil gaan, kan surfen naar de website www.rodehond.be voor meer informatie over het programma.