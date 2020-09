Familiefestival Rode Hond kan doorgaan in herfstvakantie: “Kinderen kunnen zelfs coronaproof gamen. Zonder handen!” Bart Mertens

30 september 2020

12u30 1 Leuven Vier dagen lang -van 5 tot 8 november- vind je overal in Leuven theater, dans, muziek, circus en games op maat van families. Dat is te danken aan festival Rode Hond dat met de nodige aandacht voor de coronamaatregelen toch kan doorgaan. “Een primeur is dat kinderen helemaal coronaproof kunnen gamen zonder handen. De schouwburg wordt omgetoverd tot een echte game hall”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Familiefestival Rode Hond in Leuven beleeft dit jaar de vijftiende editie en door de coronacrisis zal het een speciale editie worden. Ondanks de beperkingen slaagden de organisatoren er toch in om meer dan 180 activiteiten te programmeren op liefst 24 locaties in de stad tussen 5 en 8 november. “We zijn zeer verheugd dat we dit jaar Rode Hond toch kunnen laten doorgaan”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Game-ontwikkelaar Devillé Arcade ontwikkelde op vraag van het festival toestellen die toelaten om niet met de handen te gamen maar met de voeten Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

“Daarmee geven we het signaal dat je cultuur veilig kan beleven in onze stad. Alle partners van het festival engageren zich om alles volgens de veiligheidsprotocollen te organiseren. Zo zullen sommige onderdelen van het festival iets anders zijn dan de andere jaren maar het is knap om te zien hoe snel er geschakeld wordt. De games in het festivalcentrum zal je bijvoorbeeld zonder handen kunnen spelen: helemaal coronaproof. Game-ontwikkelaar Devillé Arcade ontwikkelde op vraag van het festival toestellen die toelaten om niet met de handen te gamen maar met de voeten. Games krijgen deze editie veel aandacht want de kinderwerkingen van de Leuvense buurtcentra ontwikkelden ook een eigen game. Een primeur!” Nog dit: omdat circusfestival CIRKL in mei noodgedwongen werd geannuleerd, bundelen Rode Hond en CIRKL de krachten. Dit jaar staat er extra veel circus op het programma met onder andere een circusroute en circusrecords die aan de lopende band gebroken worden. De ticketverkoop begint op 7 oktober. Meer info: www.rodehond.be