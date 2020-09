Fakbar Letteren sluit preventief de deur na positieve coronatesten: “We hebben een voorbeeldfunctie” Bart Mertens

28 september 2020

14u00 2 Leuven Fakbar Letteren in de Blijde Inkomststraat in Leuven sluit deze week de deuren. Die maatregel wordt genomen nadat er enkele studenten positief hebben getest op het coronavirus. “We willen verdere verspreiding voorkomen”, klinkt het.

“We hebben het heel moeilijke besluit genomen om deze week te sluiten”, staat er te lezen op de Facebookpagina van de fakbar. “We doen dit met enorm veel pijn in het hart maar zijn ervan overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is. Binnen de Letterengemeenschap zijn er enkele positieve gevallen en om een verdere verspreiding te voorkomen, hebben we besloten om proactief een week te sluiten. Als fakbar hebben we een voorbeeldfunctie en willen we het zekere voor het onzekere nemen. We gaan minstens voor de rest van de week dicht en zullen in de loop van de week een update bezorgen over volgende week.” Meer informatie op de Facebookpagina van de fakbar.