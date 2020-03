Fakbar krijgt inbrekers over de vloer Kim Aerts

15 maart 2020

14u22 2

In Fakbar Letteren in de Blijde-Inkomststraat in Leuven is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De daders forceerden een raam en doorzochten alle ruimtes. Ze gingen aan de haal met cash geld en een tablet. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.