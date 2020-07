Faculty Club Leuven krijgt kwaliteitslabel Flanders Heritage Venue van Toerisme Vlaanderen Bart Mertens

03 juli 2020

13u00 1 Leuven Faculty Club in Leuven is één van de negen erfgoedlocaties die zich voortaan ‘Flanders Heritage Venue’ mag noemen. De bekende Leuvense zaak treedt nu toe tot het netwerk van locaties dat Toerisme Vlaanderen uitbouwt om Vlaanderen internationaal te presenteren als een kwaliteitsvolle congresbestemming.

“Na corona zal het congrestoerisme op gang komen en zullen wij onze negen nieuwe plekken internationaal op de kaart zetten om toeristen en talrijke internationale congressen te verwelkomen. We willen internationale congressen aantrekken die een blijvende stempel achterlaten op onze bestemming. Onze Flanders Heritage Venues zijn inspirerende plekken waar we samen werken aan het erfgoed van morgen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Bij Faculty Club, gelegen in het eeuwenoude Groot Begijnhof, wordt het kwaliteitslabel Flanders Heritage Venue op applaus onthaald. Faculty Club wordt beheerd door de KU Leuven en heeft intense banden met de academische wereld. De 22 zalen van de prachtige Infirmerie dateren uit de 13de eeuw en werden smaakvol gerestaureerd. “Wij zijn bijzonder fier”, zegt Peter Herbiest, directeur van Faculty Club. “Naast een erkenning als Unesco-werelderfgoed worden we nu ook opgenomen in de lijst van Vlaamse erfgoedsites. We trachten de historische context zo sterk mogelijk te laten beleven en toch ondertussen zo veel mogelijk comfort te bieden aan onze gasten. Met deze nieuwe erkenning wordt het gevoel van discrete maar mooie parel aan Leuvense kroon bevestigd.”