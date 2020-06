Extra speelplein in Leuven: “We verwachten dat er extra capaciteit nodig zal zijn” Bart Mertens

17 juni 2020

18u45 2 Leuven Het coronavirus heeft uiteraard ook gevolgen voor de speelpleinwerking in Leuven. Er lijkt voldoende ruimte om de speelpleinwerkingen in Kessel-Lo, Heverlee en Wilsele te organiseren maar toch komt er extra capaciteit.

“We gaan toch een extra speelplein organiseren in het centrum van Leuven (Grasmus, nvdr) omdat we verwachten dat er extra capaciteit nodig zal zijn. De voorbereiding was al opgestart toen het nog onduidelijk was of reizen naar het buitenland zou kunnen maar we houden dit aanbod aan”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “Buurtwerk ’t Lampeke ontvangt daarnaast een extra toelage die hen in staat moet stellen om de capaciteit uit te breiden. Zij richten zich vooral naar kwetsbare gezinnen. Ook op de andere speelpleinen zetten we sterk in op inclusie. En wat de bubbels betreft: 3 in Kessel-Lo, 5 in Heverlee, 4 in Wilsele en 1 in Leuven. We werken met 50 personen per weekbubbel en we vragen om per week in te schrijven. Daarnaast zijn er nog twee wijkspeelpleinen: Vlierbeekveld en Koksijdewijk. We plannen ook zomerdorpen. Het gaat dan concreet over een timmerdporp, een clicks-dorp, een urban dorp (street art) en een yogadorp. Er is geen inschrijvingssysteem bij de zomerdorpen. We werken met gezinsbubbels met trackingsgegevens en extra begeleiding om alles in goede banen te begeleiden.”