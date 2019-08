Extra patrouilles in uitgaansleven: heethoofd in de cel Bart Mertens

18 augustus 2019

16u09 1 Leuven De politiezone Leuven zette afgelopen weekend twee extra patrouilles in tijdens de uitgaansnachten. Eén man belandde in de cel.

Afgelopen donderdag vergaderde burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) met de politie en vzw Oude Markt over de overlast op de Oude Markt. Dat overleg kwam er nadat een tiental dagen geleden een man een hoofdwonde opliep nadat hij een trap kreeg in ware Jean-Claude Van Damme-stijl. Ook vorig weekend moest de politie enkele keren tussenbeide komen bij vechtpartijen. Concrete extra maatregelen zijn er nog niet maar de politie zette het voorbije weekend alvast twee extra patrouilles in om de rust te bewaren.

Dat liep slecht af voor een heethoofd die het werk van de agenten belemmerde op de Oude Markt. Tijdens een interventie kwam de 18-jarige Leuvenaar een interventie van de politie verstoren. Er werd hem herhaaldelijk gevraagd om wat verder te gaan staan maar hij bleef steeds terug naar de inspecteurs gaan om hun werk te belemmeren. Toen de inspecteurs de man fysiek weg probeerden te begeleiden, werd hij agressief. Het 18-jarige heethoofd werd snel overmeesterd en overgebracht naar het commissariaat waar hij in de cel kon afkoelen.