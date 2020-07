Extra logistieke ondersteuning en acts voor buurtcultuur: keuze uit meer dan 100 acts Bart Mertens

03 juli 2020

12u00 2 Leuven Buurten die hun buurtfeest in het water zagen vallen de afgelopen lente krijgen een herkansing in Leuven. De stad Leuven stimuleert het organiseren van een buurtfeest door de aanvraagprocedure in te korten en extra materialen ter beschikking te stellen. “Ook het aanbod van Buurtcultuur met fijne acts om je feest op te luisteren breidt fors uit”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Het coronavirus trok een streep door de vele buurtfeesten die in mei en juni georganiseerd worden in Leuven. Het Leuvense stadsbestuur biedt de organisatoren nu een herkansing. “Als dank en als duwtje in de rug voor die verbondenheid tussen buurtbewoners willen we de buurtfeesten – nu het opnieuw mag – extra ondersteunen”, zegt schepen van Wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a). “De voorwaarden en procedure om een aanvraag te doen, vind je op www.leuven.be/buurtfeest-corona. Normaal gezien moet je zo’n aanvraag ten minste twee maanden op voorhand doen. Deze zomer maakt de stad Leuven daar graag een uitzondering op, want je kan tot ten laatste drie weken voor het feest een aanvraag indienen.”

Dit jaar betalen we 100% van de kosten voor de act terug, weliswaar met een maximum van 500 euro Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

“Wie een buurtfeest organiseert en daarvoor op zoek is naar een leuke muziekgroep, een fijne straattheateract of andere animatie kan ook beroep doen op Buurtcultuur”, gaat schepen van Cultuur Denise Vandevoort verder. “We stelden hiervoor een lijst samen met ondertussen meer dan 100 acts, van concerten tot straattheater en zelfs vuuracts. Speciaal voor deze zomer voorziet het stadsbestuur in een verhoogde subsidie: dit jaar betalen we 100% van de kosten voor de act terug, weliswaar met een maximum van 500 euro. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een buurtfeest organiseren en een act uit onze lijst kiezen via leuven.be/buurtcultuur.”