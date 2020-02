Extra geld voor drie Leuvense scholen om cultuur naar de klas te halen Bart Mertens

04 februari 2020

13u55 0 Leuven Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft veertien scholen in Vlaams-Brabant financiële steun voor meer cultuur in de klas. In Leuven krijgen Terbank, Woudlucht en het Miniemeninstituut elk een bedrag tot 2.000 euro voor creatieve klasprojecten. “Niet elke leerling gaat met de ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas”, zegt Ben Weyts.

Een voorleesproject, een cursus slam-poëzie of in de klas aan de slag gaan met een echte auteur…dankzij het dynamoPROJECT kunnen heel wat Vlaams-Brabantse leerlingen proeven van een beetje meer cultuur. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft via het project financiële steun aan leerkrachten die samen met een schrijver of een kunstenaar een creatief klasproject op poten zetten. Alle scholen –van kleuterscholen tot de hogescholen- komen in aanmerking voor een bedrag tot 2.000 euro.

Weyts investeert nu in cultuurprojecten op 185 scholen, waaronder 14 Vlaams-Brabantse scholen. “De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug”, zegt minister Weyts. “Via deze weg kunnen we het cultureel bewustzijn van meer dan 12.000 leerlingen stimuleren zonder dat de ouders er extra geld voor moeten betalen.”

In Leuven vallen drie scholen in de prijzen. Het gaat meer concreet om Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven, buitengewoon secundair onderwijs Woudlucht en in het Miniemeninstituut. In die laatste school wordt er bijvoorbeeld een traject ‘poetry slam’ georganiseerd met de bijkomende financiële steun van de onderwijsminister.