Expo 'Tussen Hemel en Aarde' neemt vliegende start: 8.120 bezoekers in eerste weekend Restauratie Sint-Pieterskerk zit er na 35 jaar eindelijk op

10 maart 2020

11u00 0 Leuven De Leuvense Sint-Pieterskerk kreeg het voorbije weekend 8.120 bezoekers over de vloer voor een bezoek aan de expo ‘Tussen Hemel en Aarde’. Blikvanger is uiteraard ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts, maar ook de innovatieve digitale beleving kan op veel applaus rekenen.

De heropening van de Leuvense Sint-Pieterskerk betekent het einde van de restauratiecampagne. Een restauratie die 35 jaar geduurd heeft, maar het publiek vindt moeiteloos weer de weg naar de kerk, mede dankzij de expo ‘Tussen Hemel en Aarde’. Met 8.120 bezoekers in het openingsweekend, waarvan 4.500 op de eerste dag al, is die tentoonstelling een schot in de roos. “We hebben in Leuven een ongelooflijke schat aan erfgoed met als een van de hoogtepunten de Sint-Pieterskerk. De prachtige laatgotische architectuur komt na de restauratie weer helemaal tot zijn recht. De witte zandsteen straalt weer, de ruimte heeft zijn overweldigende effect teruggekregen”, zegt schepen van Cultuur en voorzitter van M Leuven Denise Vandevoort (sp.a).

Je ziet hier topwerken uit onze kunstgeschiedenis op de plek waar ze eeuwen geleden speciaal voor gemaakt zijn. Dat is vrij uniek Peter Bary, algemeen directeur van M

De witte muren vormen nu ook het decor voor de nieuwe presentatie van absolute topstukken. “Alle kunstwerken worden zoveel mogelijk op hun originele plaats getoond. Dat is ook de grote kracht van deze tentoonstelling. Je ziet hier topwerken uit onze kunstgeschiedenis op de plek waar ze eeuwen geleden speciaal voor gemaakt zijn. Dat is vrij uniek en de bezoeker lijkt dat te beseffen”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van M.

Brand van 1914

Vooral de innovatieve beleving lijkt in de smaak te vallen bij het publiek. “Met een iPad in de hand worden de bezoekers ondergedompeld in de verhalen van Leuven, Vlaams-Brabant, de kerk en de werken die er thuis zijn. Via augmented reality (augmented reality voegt een kunstmatige digitale laag van informatie toe aan de reële zichtbare wereld. In de praktijk komt het erop neer dat er extra digitale content wordt toegevoegd aan wat je ziet, nvdr) sta je plots midden in ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts of herbeleef je de brand van 1914 in de kerk. De bezoekers die de beleving testten, waren alvast erg enthousiast”, weet Vandevoort.

Lof voor de restaurateurs

Schepen Dirk Vansina (CD&V) heeft dan weer veel lof voor de restaurateurs. “Ze hebben met veel passie en fierheid prachtig werk afgeleverd. Restaureren is engelenwerk, want soms konden de ambachtslui maar enkele vierkante centimeters per dag afwerken, maar het resultaat mag zeker gezien zijn. Heel wat bezoekers waren erg geïnteresseerd in de technieken die werden toegepast bij de restauratie en welke keuzes werden gemaakt. Op vraag van de kerkraad kwam er bijvoorbeeld vloerverwarming. Dat maakte de conservatoren erg bezorgd over de invloed van de temperatuurschommelingen op het erfgoed. Dirk Bouts schilderde op houten panelen en deze zijn erg gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Dankzij de regeling van de verwarming kan er echter niets mis lopen met het waardevolle erfgoed.”

Je kunt de expo in de Sint-Pieterskerk gratis bezoeken. Voor de digitale beleving op iPad betaal je vijf euro, net als voor de papieren bezoekersgids. Gezinnen kunnen voor vijf euro de gerestaureerde kerk ook ontdekken met een aangepast doe-boekje. Meer info op diericbouts.be.