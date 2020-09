Expo ‘Tot op het bot’ verlengd tot 18 oktober Bart Mertens

23 september 2020

15u00 0 Leuven Sinds 22 augustus houden het reliekschrijn van Sint-Odilia en de stoel van de heilige Lutgardis halt in PARCUM. De tentoonstelling sluit normaal op 27 september de deuren maar late beslissers hebben geluk want ‘Tot op het bot’ wordt verlengd tot en met 18 oktober.

“Het museum mocht ondertussen al heel wat geïnteresseerde bezoekers verwelkomen op de tentoonstelling. De bezoekers die de stukken nog niet konden bewonderen, hebben geluk want we verlengen inderdaad. De heropening van de Sint-Odulphuskerk in Borgloon wordt immers nog even uitgesteld. Hierdoor kunnen we de topstukken wat langer dan gepland aan het grote publiek tonen. En dit dus tot en met 18 oktober. Na de expo verhuizen de stukken terug naar Limburg”, zegt Liesbet Kusters, curator van museum PARCUM. ‘Tot op het bot’ is te bezichtigen van dinsdag tot zondag, telkens van 10 uur tot 17 uur, nog tot en met 18 oktober. Reserveren is verplicht. Meer info: www.parcum.be/museum/tot-op-het-bot