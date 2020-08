Expo Leuven presenteert Wilfried Rentmeesters in Tweebronnen Bart Mertens

25 augustus 2020

11u00 0 Leuven Op 5 september gaat in de exporuimte van Tweebronnen de tentoonstelling ‘Archi-Texture’ van Leuvens fotograaf Wilfried Rentmeesters van start. Fotografie, video en installaties wisselen elkaar af in een strak bouwkundig ritme. “Wilfried Rentmeesters stond al heel lang op onze radar”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Rentmeesters is al vele jaren een vaste waarde in Leuven met een eerste tentoonstelling in 1993. Architectuur is een thema dat een groot deel van zijn werk uitmaakt. Naar eigen zeggen denkt Wilfried Rentmeester in beelden. “De technische mogelijkheden van multimedia gebruik ik als instrument om mijn creatief proces te voeden. Mijn installaties zijn opgebouwd met dagelijkse objecten, aangevuld met interpretaties van architectonische elementen en daar laat ik de kracht van de fotografie op los. Het samenkomen van die twee werelden leidt telkens tot een krachtig nieuw verhaal. Elk foto wordt op die manier een fysiek object.”

‘Archi-Texture’ loopt van 5 september tot 26 september in de exporuimte in Tweebronnen. Open op woensdag en vrijdag van 13 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Er kunnen telkens 20 personen tegelijk de expo bezoeken en het dragen van een mondmasker is verplicht.