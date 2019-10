Exclusief norbertijnenbier uit Heverlee voortaan ook in het ‘beste café ter wereld’ verkrijgbaar Bart Mertens

29 oktober 2019

17u48 3 Leuven Onlangs beslisten de norbertijnen van de Abdij van Park in Heverlee om terug aan te knopen met hun traditie van bierbrouwen. In september werd Libertus voorgesteld maar dat biertje kon tot op heden enkel gedegusteerd worden in de Abdijmolen van de abdij. Door het grote succes van Libertus werd nu beslist om het bier ook te verkopen in café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’. Die herberg in Eizeringen (Lennik) werd al meermaals tot beste biercafé ter wereld werd uitgeroepen.

Eeuwenlang brouwden de norbertijnen van de Abdij van Park in Heverlee bij Leuven bier voor eigen consumptie. Onder de Franse overheersing -in 1797 om precies te zijn- werden de kanunniken verplicht de abdij te verlaten. Alle gronden en goederen werden geconfisqueerd door de overheid en vervolgens geveild. Hoewel de kanunniken later naar de abdij konden terugkeren, kwam tijdens deze woelige periode ook een eind aan het bierbrouwen. In 1828 werden de brouwketels zelfs als oud ijzer verkocht. Ongeveer twee eeuwen later werd beslist om een de nieuwe abdijbrouwerij te bouwen onder de naam ‘Braxatorium Parcensis’ wat “Brouwerij van Park” betekent in het Latijn. De bieren die er gebrouwen worden zijn zogenaamde waarachtige abdijbieren want ze worden -net zoals trappistenbieren- geproduceerd binnen de muren van de abdij. Of met andere woorden: het gaat niet om een seculiere brouwerij die aan een abdijgemeenschap ‘royalties’ betaalt voor het gebruik van de naam van de abdij.

Libertus De Paepe

In de brouwerij van de Abdij van Park worden nu kleine hoeveelheden bier geproduceerd met lokale grondstoffen volgens eeuwenoude principes. Het allereerste bier dat in de nieuwe abdijbrouwerij werd gebrouwen is Libertus, genoemd naar de invloedrijke abt Libertus De Paepe die van 1648 tot 1682 de Abdij bestuurde. Het eerste brouwsel is ondertussen al uitverkocht en daarom besliste brouwer Joris Brams om onmiddellijk nog een Libertus-brouwsel te produceren. Dat zal niet enkel in de Abdijmolen te krijgen zijn maar ook in herberg ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen. En de keuze voor die beroemde zaak is niet toevallig.

Niet zomaar eender welk bier belandt op de bierkaart van dit café. De lat ligt hoog Brouwer Joris Brams

Brouwer Joris Brams: “Kurt, de eigenaar van de herberg in Eizeringen, heeft met de hulp van zijn familie van het volkscafé als het ware een bierbedevaartsoord gemaakt. Bierliefhebbers van over de hele wereld komen er naartoe. Niet zomaar eender welk bier belandt op de bierkaart van dit café. De lat ligt hoog. Lydia, de 77-jarige moeder van Kurt, liep eind jaren ‘50 school in Heverlee in de schaduw van de Abdij van Park. Zij wist dat er een nieuwe abdijbrouwerij in de maak was en woonde in september de lancering van het Libertus-bier bij. Na het te hebben geproefd, stelde ze voor om de Libertus –van zodra het tweede brouwsel klaar was- ook in Eizeringen te schenken.Het is dan ook voor ons heel bijzonder dat dit beroemde café de tweede horeca-locatie wordt waar de bieren van de Abdij van Park gedegusteerd kunnen worden.”

Nog dit: ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ is open op zondag en kerkelijke hoogdagen, telkens van 10 tot 20 uur. Omdat Allerheiligen een kerkelijke hoogdag is, is het café ook op 1 november geopend.

Meer info: www.braxatoriumparcensis.be en www.dorst.be