Examens duren week langer door corona: studenten KU Leuven tonen begrip EDLL

10 april 2020

18u42 0 Leuven Examens die een week langer duren en dit keer ook op zondag plaatsvinden: de plannen van KU Leuven voor de komende juni-zittijd klinken alvast niet erg aangenaam. Studenten tonen echter begrip.

De komende examenperiode zal er iets anders uitzien. De drie voornaamste wijzigingen? De examens duren tot 4 juli, vinden uitzonderlijk ook op zondag plaats én in extra lokalen van onder meer OHL, De Hoorn en Alma. Al deze maatregelen hebben als doel om studenten op een veilige afstand van elkaar te laten werken. Op de Facebookpagina van deze krant lazen we al enkele enthousiaste reacties op de plannen. “In plaats van een bal in de Hoorn, nu examens in de Hoorn, waarom niet?”. “Examens in de voetbalclub of in een feestzaal: dat kan wel iets hebben”, klinkt het.

Ongerustheid weg

Volgens de studentenraad van de KU Leuven tonen de studenten begrip. “Uiteraard vinden sommige studenten het jammer dat de examens een week langer duren. Dat is dan vooral omdat bepaalde jeugdbewegingen hun kampen begin juli al starten. Maar dan nog zijn de studenten begripvol en merken we niet veel weerstand”, stelt Lotte Delemarre, voorzitster van de KU Leuven-studentenraad. “Er heerste wel een zekere ongerustheid of de examens wel in alle veiligheid konden georganiseerd worden. Zo was afstand houden niet mogelijk in de aula’s. Maar het nieuws dat er extra locaties ingezet worden, nam de ongerustheid daarover weg”, besluit de studentenvoorzitster.