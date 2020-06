Ex-docent hogeschool UCLL riskeert 18 maanden cel voor aanranding studentes: “Welke kleur heeft jouw schaamhaar?” Kim Aerts

02 juni 2020

16u17 0 Leuven Een voormalig docent van de Leuvense hogeschool UCLL riskeert 18 maanden cel voor aanranding van minstens drie van zijn studentes. Wim V.O. (48) stuurde hen seksueel getinte berichten, maar hij kon ook soms zijn handen niet thuishouden. In zijn onderzoeken peilde hij dan weer naar kleur schaamhaar en de mate van geilheid bij zijn studentes.

Wim V.O. doceerde statistiek aan de UCLL (University Colleges Leuven-Limburg) in het collegejaar 2015-2016. Gedurende die twee jaar benaderde hij verschillende studentes als doelgroep voor zijn onderzoek. Maar de inhoud van die enquêtes liet soms weinig aan de verbeelding over. In de vragen peilde hij naar de kleur van het schaamhaar of naar de geilheid bij sommige vrouwen als ze zichzelf naakt voor de spiegel zagen. Maar het bleef niet bij die bedenkelijke experimenten. De veertiger maakte misbruik van zijn machtspositie en zou ook over gegaan zijn tot fysieke aanrakingen bij sommige dames. De strelingen bij een van de slachtoffers zouden gebeurd zijn in zijn kantoor op school. Maar ook ’s nachts liet de vorser zich soms gaan.

Het gaat om een niet aflatende stroom van berichten op nachtelijke tijdstippen. Ze zijn seksueel getint en ze gaan steeds intiemer. Beklaagde ging opbouwend te werk en hij ging altijd een stapje verder voor zijn onderzoeksprojecten Procureur

Steeds intiemer

“Het gaat om een niet aflatende stroom van berichten op nachtelijke tijdstippen. Ze zijn seksueel getint en ze gaan steeds intiemer. Beklaagde ging opbouwend te werk en hij ging altijd een stapje verder voor zijn onderzoeksprojecten”, vatte de procureur samen. Wettelijk gezien is er al sprake van aanranding zodra er een begin is van uitvoering. Die tenlastelegging werd net zoals de belaging weerhouden door het Leuvense parket. Er zouden minstens zes namen van slachtoffers in het dossier zitten. De drie vrouwen die de kat de bel aanbonden, stelden zich burgerlijke partij op de zitting. Twee van hen lazen met een krop in de keel een brief voor in de rechtbank. Een van hen voelde nog altijd “haat, verdriet, walging en schaamte.” Terwijl een andere studente destijds bang was om nog naar school te gaan.

In hoek geduwd

“U heeft mij in een hoekje geduwd om mij klein te maken”, las de vrouw voor uit haar brief. Een van de slachtoffers zag ook haar relatie afspringen na de feiten. Volgens het openbaar ministerie is 18 maanden cel met probatie-uitstel een gepaste straf voor V.O., die na het uitkomen van de feiten zelf zijn ontslag indiende. Hij was sinds 2009 actief op de campus in Heverlee. De advocaat stelde dat haar cliënt een hoog knuffelgehalte bezat en dat er niets strafbaar gebeurd was. Zij vroeg de vrijspraak voor de veertiger, die intussen als adviseur bij een werkgeversorganisatie aan de slag is.

Een gerechtspsycholoog onderzocht V.O. Daar stelde de voormalig docent dat hij kampte met een burn-out en dat hij onvoldoende hersteld was toen hij terug aan de slag ging. De psycholoog concludeerde dat V.O. nooit stil heeft gestaan bij de schade die hij heeft aangericht. De rechter doet uitspraak na de zomer.