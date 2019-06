Ex-bakker Eduard ‘Warre’ De Vos niet te spreken over wietplantage in vroegere bakkerij: ‘Iedereen noemt mij nu Warre Wiet’ ADPW

04 juni 2019

15u51 4 Leuven Hét gespreksonderwerp in Wijgmaal de afgelopen 24 uur is zonder enige twijfel de opgerolde wietplantage in de voormalige bakkerij De Vos. De Leuvense politie vond gisteren zo’n 300 wietplanten op de hoek van de Gebroeders Tassetstraat en de Nieuwstraat. Dat gebeurde in de voormalige bakkerij van Eduard ‘Warre’ De Vos (63), die het pand in 2016 overliet. Hij is niet tevreden met de ontdekking. “Ik heb 42 jaar in de zaak gewerkt. Het doet pijn dat iemand hier slechte bedoelingen mee heeft.”

De ontdekking kwam er nadat de verhuurder van het pand niet meer binnen geraakte en zijn huurder niet meer kon bereiken. Er moest een slotenmaker bijgehaald worden omdat de sloten veranderd waren door de huurder. Buurtbewoners hadden al vermoedens dat er zaken gebeurden die het daglicht niet mochten zien. Het Leuvense parket bevestigt ondertussen de vondst en onderzoekt wie als verdachte in aanmerking komt. Twee weken geleden werd er op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Herent ook al een cannabisplantage ontdekt. Of er een verband is tussen beide zaken, is niet duidelijk.

Ex-bakker ‘Warre’ De Vos begrijpt alvast niet hoe het zo ver is kunnen komen. “Ik heb er een raar gevoel bij. Ik woon zelf in Wijgmaal en dat pand stond al meer dan een jaar leeg nadat de mensen aan wie wij het hadden overgelaten, uit het pand waren. Wij dáchten alleszins dat het pand leeg stond. Alles was potdicht en de planten werden niet meer onderhouden. Enkel ‘s avonds brandde er af en toe een licht. Maar dat er wietplanten geteeld worden, is toch een klap voor mij”, vertelt De Vos.

Veel mensen weten niet dat ‘Warre’ in 2016 de zaak overliet. “Veel mensen denken dat ik nog altijd eigenaar ben, maar niets is minder maar. Ze noemen mij ondertussen zelfs ‘Warre Wiet’”, lacht De Vos, die zich sinds zijn pensioen bezighoudt met zijn kleinkinderen. Daarnaast is hij bestuurslid van Olympia Wijgmaal. Hij was de laatste ambachtelijke bakker van Wijgmaal voor hij samen met zijn vrouw Sonia Verhellen er de brui aan gaf.

Grootvader Jef had in 1900 de zaak opgestart. Al was dat toen nog in Opwijk. “Hij liet de zaak over aan zijn zoon Eduard in 1935. Toen droegen ze nog met paard en kar de broden rond”, vertelt ‘Warre’. “Ook mijn vader is mee in de zaak gestapt, maar het kletterde al eens met mijn opa. Dan heeft hij hier in ‘62 de toenmalige bakkerij Artoos overgenomen. Als gastje van vijf jaar liep ik al tussen de broden en bediende ik de klanten. Ik had eigenlijk geen zin om bakker te worden. Maar meer dan 40 jaar later sta ik hier met twee kapotte handen”, lacht De Vos. Door de artrose aan zijn handen en voeten moest hij in 2016 dan ook stoppen.