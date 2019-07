Even giftige rook verspreid bij brand aan Engels Plein, vuur gelukkig snel geblust ADPW

03 juli 2019

15u07 15 Leuven Aan de voormalige Hungaria aan het Engels Plein in Leuven is woensdagnamiddag omstreeks 14.45 uur brand ontstaan aan de achtste verdieping van een appartementsgebouw waar vanaf februari 2020 111 nieuwe assistentiewoningen zouden komen. Doordat er isolatiemateriaal in brand vloog, waren de rookpluimen tot ver buiten Leuven zichtbaar. De schade valt, ondanks de felle rookontwikkeling, wellicht goed mee.

“Wij hoorden twee à drie knallen, vermoedelijk van ontplofte flessen. Dat was wel even verschieten. Toen we de impact zagen, zijn we voor alle veiligheid naar de andere kant van de straat gewandeld”, zo vertellen twee werknemers die de sanitaire voorzieningen van het nabijgelegen gebouw aan het leggen waren.

“Om een nog onbekende reden is er brand op het dak van een appartementsgebouw ontstaan. Daarbij ontstond onmiddellijk een felle rookontwikkeling, als gevolg van het isolatiemateriaal. Er vielen geen gewonden: alle aanwezige werknemers konden het gebouw tijdig verlaten. Aan het voormalige Hungariagebouw waren op dat moment dakwerken aan de gang”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

De Leuvense brandweer kreeg -gezien de felle rookpluimen- heel wat meldingen binnen. “Aan de rookpluimen konden we zien dat het om giftige rook ging”, vertelt Dieter Van Haecke, luitenant van de Leuvense brandweer. “Daarom hebben we via de politie aan buurtbewoners doorgegeven dat ze best even ramen en deuren zouden sluiten. Eenmaal we ter plaatse waren en ons waterkanon hadden ingezet, was het vuur snel geblust. Dat vuur is vermoedelijk accidenteel ontstaan tijdens de dakdichtings-en isolatiewerken”, meent luitenant Van Haecke.

De schade beperkt zich tot het dak en het isolatiemateriaal. Daarnaast is er wellicht ook wel wat rook-en waterschade, al valt dat mee omdat het gebouw nog in aanbouw is. Tijdens de werken werd het volledige Engels Plein, de Vaartkom en de nabijgelegen kleine straatjes afgesloten. Om 15.45 uur, een uurtje later, werden de straten terug opengesteld.

Het getroffen gebouw is er eentje van Interbuild, dat gebouwd wordt in opdracht van Vaartkom nv. Onder de noemer ‘Project Vaartkom’ startten zij in april 2018 met de nieuwbouw van 111 assistentiewoningen met een gemeenschappelijke ondergrondse kelder en twee bovengrondse gebouwen met respectievelijk zeven en negen verdiepingen. Op dezelfde site wordt ook een beschermde silogebouw en los- en laadkade door Interbuild gerestaureerd, gerenoveerd en verbouwd tot kantoren.

“Het gebouw was nog niet klaar voor gebruik”, bevestigt Mark Beyst, gedelegeerd bestuurder van Interbuild. “Het zal ten vroegste pas opgeleverd worden in februari 2020 en was op dit moment zelfs nog niet waterdicht. Wat dit voor de planning betekent, is vooralsnog onduidelijk. Als ik het zo hoor, zullen de gevolgen allemaal wel meevallen. Het belangrijkste voor ons is dat er geen gewonden gevallen zijn en dat de hulpdiensten snel en accuraat hebben opgetreden”, zo besluit Beyst.