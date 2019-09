Evangelische Kerk kiest opnieuw voor Hal 5 Bart Mertens

17 september 2019

14u27 0 Leuven De Evangelische Kerk Leuven organiseerde al drie vieringen in Hal 5 ter vervanging van de gewone locatie in Heverlee. Nu kiest de Evangelische Kerk opnieuw voor de populaire locatie in Kessel-Lo en wel voor een concert van Matthijn Buwalda.

Hal 5 is populair en bereikt steeds vaker een heel divers publiek. Vaak gebeurt dat via evenementen of de eetstandjes in de voormalige spoorweghal maar ook religieuze organisaties vinden stilaan hun weg naar Hal 5. Afgelopen zomer organiseer de Evangelische Kerk bijvoorbeeld al drie vieringen in Hal 5 in de plaats van de gewone locatie in Heverlee.

Evangelische Kerk Leuven kiest nu opnieuw voor de populaire hal en wel voor een concert van de Nederlandse artiest Matthijn Buwalda. De singer-songwriter zal er op 29 september rustige luisterliedjes brengen waarin woordspelingen en poëtische teksten het publiek aan het denken moeten zetten. “We zijn van mening dat een relevante en gastvrije kerk ook zichtbaar moet zijn tussen de mensen”, klinkt het over de keuze voor Hal 5. “Het thema van de vieringen van afgelopen zomer was ‘Over-Hoop’. In een wereld die overhoop ligt, lijkt het naïef om het over hoop te hebben maar toch hebben we hoop nodig. Matthijn Buwalda maakte in 2017 het album ‘Hotel de Hoop’ dus de link lag voor de hand.”

Ondertussen heeft Matthijn Buwalda al een nieuw album in de aanbieding met als titel ‘Rechtop Mens’. Op 29 september te ontdekken in Hal 5 vanaf 15 uur.