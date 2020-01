Europese toparchitectuur in expo in Universiteitsbibliotheek Bart Mertens

24 januari 2020

12u00 0 Leuven De reizende tentoonstelling van de EU Mies Award 2019 strijkt vanaf vandaag in Leuven neer. De expo toont het sterkste werk van Europese architecten in 40 prikkelende voorbeelden van nieuwe bouwprojecten die het continent vorm en kleur geven.

De Award is wereldwijd de meest bekende architectuurprijs van Europa. Om de twee jaar bekronen de Europese Commissie en de Fundació Mies van der Rohe vernieuwende bouwprojecten die bijdragen aan de uitstraling van Europa. Een internationale topjury, onder voorzitterschap van Dorte Mandrup, selecteerde voor deze editie maar liefst zes Belgische ontwerpen voor de shortlist. De tentoonstelling in Leuven toont alle 40 projecten met beelden, modellen, video’s, plannen en tekeningen. Een ereplaats gaat dit jaar naar de winnaar en dat is de transformatie van 530 woningen in project Grand Parc in Bordeaux. Ook de winnaar van de Emerging Architect Prize -schoolrefter E26 in Montbrun-Bocage van studio BAST- is zeker de moeite waard. De 4 andere finalisten zijn Terrassenhaus Lobe Block in Berlijn (Brandlhuber+ Emde, Burlon / Muck Petzet Architekten), Auditorium en Congrescentrum van Plasencia (Selgas Cano), Psychiatrisch centrum Caritas in Melle (architecten de vylder vinck taillieu) en Skanderbeg Square in Tirana (51N4E, Plant en Houtgoed, Anri Sala en iRI).

Verandering

Juryvoorzitster Dorte Mandrup looft vooral de drang naar verandering bij de winnaars. “Ze willen een functie, een typologie of een gebruik uitdagen. De zes projecten tonen een grondig begrip van architecturale kwaliteit en een hoog niveau van vakbekwaamheid maar nog belangrijker: ze creëren nieuwe normen voor architectuur als discipline maar ook als een middel voor verandering. Elk op hun eigen manier bevatten ze een open programma dat de vrijheid biedt voor interpretatie en om zich aan te passen aan de gegeven ruimte.” Over het grote aanbod van culturele projecten zegt jurylid Kamiel Klaasse nog het volgende: “Cultuur wordt in de laatste jaren vaak beschouwd als een linkse hobby of een elitaire verspilling van overheidsgeld. In de nasleep van de bankencrisis en door de opkomst van populisme staan culturele voorzieningen onder druk. Gesubsidieerde cultuur was een gemakkelijk slachtoffer voor bezuinigingen. Het kwam dus een beetje als een verrassing dat zoveel culturele instellingen genomineerd werden.” De expo loopt nog tot 22 maart in de Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein in Leuven. Meer info: www.stadenarchitectuur.be