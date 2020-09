Europa kroont Leuven tot Europese hoofdstad van Innovatie: “Als eerste Belgische stad ooit” Bart Mertens

24 september 2020

11u30 9 Leuven Europa heeft Leuven zonet uitgeroepen tot Europese hoofdstad van Innovatie. Burgemeester Mohamed Ridouani is in de wolken met die titel. “Als eerste Belgische stad ooit”, klinkt het in een eerste reactie.

Leuven was één van de favorieten in de finale en is zonet verkozen tot European Capital of Innovation. Meer concreet mag de stad Leuven 1 miljoen euro op de rekening schrijven want dat is het bedrag dat voorbehouden is voor de winnaar. “We winnen voor de manier waarop we vernieuwen en samenwerken om het leven in onze stad te verbeteren, met én voor iedereen”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) in een eerste reactie. “In de finale waarin we het opnamen tegen steden zoals Wenen, Valencia en Milaan koos de jury unaniem voor onze stad. We zijn de eerste Belgische stad ooit die deze prestigieuze prijs wint en we komen zo mee in het rijtje van Barcelona, Parijs, Amsterdam en Nantes.” Later meer...