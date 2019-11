EssenCiel in Leuven haalt eerste Michelin-ster Erik De Troyer

18 november 2019

Leuven heeft er een Michelin-ster bij. Zopas viel EssenCiel in de Naamsestraat in de prijzen bij de uitreiking van de Michelin-sterren in Gent. Niels Brants reageert verrast. “Ik weet niet goed wat er allemaal gebeurt”, reageert hij. (Later meer)