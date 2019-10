Er zit een slangenbezweerder in M Leuven en daar weet Nel Aerts meer over Bart Mertens

29 oktober 2019

19u57 1 Leuven M Leuven pakt sinds deze week uit met een solotentoonstelling van de Belgische kunstenares Nel Aerts. Aerts zet de architectuur van de zaal naar haar hand en brengt zo haar eigen universum binnen in het museum met voor het eerst een reeks sculpturen.

Nel Aerts woont en werkt in Antwerpen maar studeerde Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent. De jonge kunstenares stelde al uitgebreid tentoon in binnen- en buitenland met passages in onder meer Horizont Gallery Budapest en AstrupFearnley Museum Oslo. Momenteel is haar werk te zien in M Leuven in een solotentoonstelling die deze week de deuren opende en loopt tot maar van volgend jaar. “De praktijk van Nel Aerts beperkt zich niet tot één medium”, klinkt het bij M Leuven. “Hoewel de nadruk lijkt te liggen op schilderkunst omvat haar werk ook collages, tekeningen, beeldhouwkunst, textiel als animatiefilms, video en performance. Haar uitgesproken figuratieve werk wordt bevolkt door vaak tragikomische figuren die ze neerzet in een eenvoudige lijnvoering en grote kleurvlakken. De personages aan de muren vormen hier het publiek voor een theatrale scène in slangvorm die centraal in de tentoonstellingsruimte staat. In M vormt een slangenbezweerder uitgespaard in de muur zelfs vrij letterlijk de toegang tot de tentoonstelling. Tijdens Playground, het ‘live art festival’ van M en STUK van 14 tot 17 november activeert Aerts haar ‘theater’ ook met een performance op 16 november om 17 uur.” Meer info: mleuven.be/aerts en www.nelaerts.com