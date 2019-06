Er worden records gebroken in Leuven: stormloop op tickets van 30 CC Bart Mertens

08 juni 2019

17u00 0 Leuven Het Leuvense cultuurcentrum 30CC lanceerde vanmorgen om 10 uur de ticketverkoop voor het seizoen 2019-2020. De belangstelling was overweldigend en inmiddels gingen er al ruim 35.000 tickets over de toonbank. “Dat zijn er alweer 5.000 meer dan op de startdag van vorig jaar. Het ticketsysteem doorstond deze ‘storm’, ook al liepen de wachttijden in de eerste uren op”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Om 10 uur vanmorgen opende 30CC zowel de onlinemodule als de ticketbalie in Tweebronnen. Nog meer dan de voorbije seizoenen koos het 30CC-publiek vooral voor de onlineverkoop die vlot verliep. Cultuurschepen Denise Vandevoort (sp.a): “De belangstelling was inderdaad weer overweldigend. Er stonden om 10 uur bijvoorbeeld meer dan 3.000 mensen online klaar om hun tickets te boeken, vaak ook voor een hele groep vrienden, kennissen en familieleden. Met behulp van onze elektronische wachtrij en een maximale ondersteuning via mail, telefoon, social media en aan onze ticketbalie hebben we iedereen trachten te ondersteunen. Intussen bleef het systeem steeds performant en veilig functioneren. Vanaf 14.30 uur was er ook geen wachttijd meer.”

Uitverkochte producties

Algemeen coördinator Koen Adams stelt tevreden vast dat er meer tickets werden verkocht op de startdag in vergelijking met vorig jaar. “Een significant hogere verkoop dan vorig jaar”, klinkt het. “Nooit eerder verkochten we zo veel tickets in zo’n korte tijdspanne. Intussen zijn al enkele producties uitverkocht, zoals de boekvoorstelling van Dirk De Wachter, ‘Zoon’ van Raf Walschaerts, het folkconcert van Kìla, ‘Funny Freunde’, ‘Fase’ van Rosas, tal van ‘Piep’-voorstellingen en onze drie operatrips. Maar - niet onbelangrijk - we hebben nog altijd meer dan 50.000 tickets in de aanbieding. En uiteraard breiden we het aanbod nog steeds uit, onder meer met festivals als ‘Rode Hond’ en ‘Leuven Jazz’.”

Wie zijn keuze nog wil maken, kan het gevarieerde programma vinden op www.30CC.be.