Er komen bushavens aan De Wijnpers… "Stad investeert bijkomend in veilige voetpaden", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V)

02 oktober 2019

18u00 0 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer begint eind oktober met de aanleg van bushavens op de ring ter hoogte van De Wijnpers en Ten Wijngaard. Meer concreet gaat het om twee bushaltes met opstapperron en een achterliggend fietspad. “Leuven investeert aansluitend 125.000 euro in de aanleg van voetpaden van de omliggende straten naar de bushaltes”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

De Leuvense Den Boschsingel (R23) staat zeven maanden van werkzaamheden te wachten maar het is voor de goede zaak. Tegen de zomer van 2020 wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) klaar zijn met de aanleg van bushavens, inclusief opstapperron en achterliggend fietspad. AWV speelt met de aanleg van twee bushavens in op de vraag naar veilige bediening via het openbaar vervoer via de ring. Dat is geen overbodige luxe want vandaag de dag zijn er geen bushaltes op de ring van Leuven ter hoogte van de Wijnpersstraat. “Dat verandert in de toekomst”, stelt AWV in een mededeling. “In beide richtingen komt er een nieuwe halte op de Den Boschsingel waar twee bussen achter elkaar kunnen stoppen ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Deze bushaltes zullen onder meer school De Wijnpers en avondschool CVO Volt vlotter en veiliger kunnen bedienen.”

Het is goed dat AWV een antwoord biedt op het ontbreken van bushaltes op die locatie Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

De stad Leuven is tevreden dat er ook op dit deel van de ring rond Leuven bushaltes worden aangelegd en dat de ‘missing link’ wordt weggewerkt. “Het is goed dat AWV een antwoord biedt op het ontbreken van bushaltes op die locatie”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De stad Leuven investeert aansluitend 125.000 euro in de aanleg van voetpaden van de omliggende straten naar de nieuwe bushaltes. Zo komt er een voetpad vanaf school De Wijnpers naar de bushalte op de Den Boschsingel. Aan de overzijde komt een voetpad en trap aan de wijk Ten wijngaard. Dit voetpad geeft de leerlingen van De Wijnpers en avondschool CVO de mogelijkheid om veilig naar school te stappen. Uiteraard zijn deze voetpaden ook erg nuttig voor de bewoners van de wijken Ten Wijngaard en van de omgeving van de Wijnpers.” Een deel van de parkeerstrook die parallel loopt met de ring aan Ten Wijngaard wordt ingenomen voor de aanleg van het nieuwe wandelpad. Er blijft voor bezoekers wel nog een deel van de parkeerstrook verderop bruikbaar. Het nieuwe wandelpad aan de kant van de Mechelsevest loopt overigens langs het monument ‘De verloren Kosttoren’. Dat is een restant van de stadsomwalling van Leuven.

Verkeershinder

Grote werkzaamheden brengen doorgaans ook grote verkeershinder met zich mee maar het Agentschap Wegen en Verkeer maakt zich sterk dat het goed zal meevallen wat dat betreft. “Lokaal en doorgaand verkeer ondervindt tijdens de werken weinig hinder”, klinkt het. “Op de Den Boschsingel wordt er ter hoogte van de werf ruimte ingenomen maar verkeer kan via twee versmalde rijstroken passeren. Aan de werfzones zelf wordt - waar nodig om veiligheidsredenen wel een parkeerverbod ingesteld. Op het einde van de werkzaamheden kan er enkele avonden en nachten hinder ontstaan omdat de aannemer een nieuwe toplaag asfalt en markering moet aanbrengen.”

Meer info: www.wegenenverkeer.be/leuven