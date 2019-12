Er is gratis WiFi, koffie, thee en water: blokkende studenten welkom in coworkingplekken van Regus EDLL

12 december 2019

10u20 0 Leuven Vanaf maandag 16 december zijn blokkende studenten gratis welkom in de coworkingplekken van Regus. In Leuven kunnen studenten terecht in het Regus Express center aan het station. Naast een leuke studieplek, krijg je er ook gratis WiFi, koffie, water en thee aangeboden.

Samen studeren zit in de lift. Ook Regus, aanbieder in werkplekken, wil blokkende studenten helpen die vervelende examenperiode door te komen. Daarom stelt ze vanaf maandag 16 december tot en met 31 januari haar coworkingplekken in het Regus Express center aan het station in Leuven gratis ter beschikking. Studenten kunnen er op vertoon van hun studentenkaart elke weekdag terecht tussen 9 uur en 17 uur. Dit aanbod geldt zolang er beschikbare plaatsen zijn. Naast een aangename plek om te studeren en toegang tot de business lounges, krijgen de blokkende studenten ook gratis WiFi, koffie, thee en water. “Een aangename studieplek doet studeren. Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blokperiode. Tegelijkertijd willen we deze ‘coworkers van de toekomst’ laten kennismaken met de vele voordelen van onze flexibele werkplekken”, zegt William Willems, algemeen directeur van Regus België.

Studenten zijn welkom in het Regus Express center aan het station van Leuven van 16 december tot en met 31 januari. Om te weten hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn, neem je best een kijkje op de website.