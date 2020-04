Enquête bij Acerta: 93 procent werknemers meldt hoger welbevinden door thuiswerk EDLL

08 april 2020

14u24 1 Leuven Acerta Leuven heeft een onderzoek uitgevoerd bij 238 eigen medewerkers om de effecten van langdurig thuiswerk in kaart te brengen. Vooral de combinatie tussen werk en gezin is een uitdaging, zo blijkt uit de cijfers. Toch voelen de meeste werknemers zich goed bij thuiswerk en vragen bijna 7 op 10 om te blijven telewerken in de toekomst.

Acerta wordt dezer dagen overstelpt met vragen van bedrijven over hoe ze efficiënt thuiswerk op lange termijn kunnen organiseren, met aandacht voor de work-lifebalance van werknemers. Daarom lanceerde ze een enquête over thuiswerk. De Leuvense hr-dienstengroep bevroeg de werknemers van de afdeling consult. Het doel is om met de resultaten verder aan de slag te gaan, zodat ze in de toekomst andere bedrijven beter kunnen adviseren.

Combinatie werk en gezin

Voltijds thuiswerk creëert extra uitdagingen, zo blijkt uit de cijfers. Maar liefst 4 op 10 werknemers geeft aan dat ze werk en gezin combineren als een uitdaging zien. De voornaamste redenen zijn de moeilijke combinatie tussen het werk en de zorg voor kinderen (48 procent). Maar ook grenzen afbakenen tussen werk en privé (25 procent) blijkt moeilijk. Tegelijkertijd is 93 procent van de werknemers wel tevreden op vlak van het algemeen welbevinden.

Meer telewerk

“Je hebt integrators, zij die werk en privé door elkaar laten lopen en separators, zij die werk en privé graag gescheiden houden”, zegt Sarah De Groof van Acerta. “In deze coronatijden dreigen de separators integrators te worden. Terwijl de meeste werknemers net een strikte scheiding nodig hebben.” Toch is thuiswerk niet enkel kommer en kwel. “Ondanks dat mensen het moeilijk vinden, vraagt 68 procent wel om ook in de toekomst meer te telewerken”, besluit Sarah.