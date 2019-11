Enkel nog duurzame en faire natuursteen in Leuven: “Vaak werken er zelfs kinderen in de natuursteensector”, zegt schepen Lies Corneillie Bart Mertens

25 november 2019

13u30 0 Leuven De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) engageren zich om in de toekomst enkel nog duurzame en faire natuursteen aan te kopen. Daarmee sluiten ze aan bij het Initiatief TruStone. Dat is een samenwerking tussen de Vlaamse Natuursteensector en de Vlaamse overheid.

Het Initiatief TruStone wil problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onmenselijke werkomstandigheden, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. De stad en het AGSL zullen voortaan bij de aankoop van natuursteen een certificaat vragen aan de aannemer en leverancier. Dat certificaat bewijst dat de geleverde natuursteen op duurzame wijze is vervaardigd, zonder de schending van de kinder- en mensenrechten.

Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen Schepen Lies Corneillie (Groen)

“Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen. Vaak zijn er zelfs kinderen aan het werk in de natuursteensector. In Leuven willen we daarom uitsluitend nog duurzame natuursteen uit verantwoordelijke productie gebruiken. Zo dragen we bij aan het inperken van sociale inbreuken bij de productie van natuursteen”, aldus Lies Corneillie, voorzitter van AGSL en schepen van Mondiaal Beleid voor Groen.