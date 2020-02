Enkel materiële schade door storm Dennis in onze regio. Dakisolatie van sporthal gaat vliegen en vooral bomen die omwaaien Kim Aerts

16 februari 2020

19u15 6 Leuven Storm Dennis heeft in onze regio voornamelijk voor materiële schade gezorgd. Het ging vooral om omgewaaide bomen die op het wegdek terechtkwamen. In Kampenhout ging ook de dakisolatie van de sporthal vliegen.

De sporthal in Kampenhout moest ontruimd worden omdat de dakisolatie was losgekomen. De panelen kwamen her en der op de grond terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de schade te herstellen. In Leuven brokkelde een muur af van een garagebox in De Vanden Tymplestraat. De weg werd er afgesloten van de Nerviersstraat tot de Diestsestraat. In Meerbeek, deelgemeente van Kortenberg, kwam een boom over de weg terecht in de Wijnegemhofstraat. Die werd afgesloten voor alle verkeer van de rotonde op de Leuvensesteenweg (N2) tot aan het kruispunt met de Dalemstraat en dat minstens tot maandagochtend 10 uur. “Door de storm is een boom omgevallen die dwars over de rijbaan ligt. Ook andere bomen dreigen om te vallen, met alle gevaar van dien. Aangezien de Prinsendreef reeds eerder werd afgesloten omwille van het risico op omvallende bomen, moet alle verkeer omrijden via de Schoonaardestraat. Het stuk Wijnegemhofstraat tussen de Dalemstraat en de Hulstbergstraat is wel open voor het verkeer. De weggebruikers worden met vriendelijke aandrang verzocht om de signalisatie te respecteren en de nadarhekken waaraan deze bevestigd is zeker niet te verplaatsen”, klinkt het.

Verlichtingspaal helt over

Ook in Keerbergen op de Tremelobaan en in Boortmeerbeek in de Kallebeekstraat belandde een boom op een deel van de weg. Nog in Keerbergen kwam een boom terecht op het dak van een huis. Op de Holsbeeksebaan in Holsbeek en in het centrum van Werchter gingen enkele dakpannen vliegen.

Aan de Naamsevest in Leuven viel ook een boom op een deel van het wegdek. De hinder was er eerder beperkt. Op de Werchtersebaan in Tremelo kwam een verlichtingspaal in kabels terecht. De baan werd er afgesloten en nutsmaatschappij Fluvius werd verwittigd. In Schiplaken, deelgemeente van Boortmeerbeek, werd de Burggraaf Terlindenlaan afgesloten voor alle verkeer vanaf de Molenheidebaan tot de Blokstraat omdat er kabels op de baan belandden.

Ook het treinverkeer ondervond enige hinder. Zondagochtend zorgde weggewaaid plastic in de bovenleiding op de spoorlijn Leuven-Hasselt er voor dat van 9.30 uur tot 10.15 uur treinen tussen Aarschot en Testelt tijdelijk over één spoor moesten rijden. Omstreeks 10.15 uur waren die problemen van de baan. De parken op het grondgebied van de stad Leuven blijven nog tot maandag dicht door de felle wind.