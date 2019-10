Engskeskoers groot succes maar wat vonden de organisatoren op de bodem van de Dijle? Bart Mertens

27 oktober 2019

19u30 0 Leuven Ronde Tafel 26 kan terugblikken op een geslaagde editie van de Engskeskoers op de Leuvense Dijle. Na een eerder uitstel door het slechte weer verliep de race met vele duizenden eendjes vlekkeloos. De organisatoren vonden bij de voorbereiding wel een tiental fietsen op de bodem van de Dijle.

De populaire Engskeskoers op de Dijle in Leuven werd op 29 september nog afgelast maar nieuwe datum 27 oktober bracht organisator Ronde Tafel 26 Leuven meer geluk. Bekende Leuvenaar Stan Van Samang gaf als peter van goede doel Transplantoux het startschot waarna duizenden eendjes op de Dijle streden voor de zege. Na een vlekkeloze race zonder incidenten blikken de organisatoren terug op een geslaagde uitgestelde editie. “Dankzij de steun van de vele mensen die een eendje kochten, kunnen we onze goede doelen Transplantoux en het Fonds voor Kind- en Orgaantransplantatie ondersteunen”, klonk het na afloop. Opmerkelijk was ook de ‘oogst’ die de organisatie uit het water haalde bij de voorbereiding van de race. Elk jaar stappen de organisatoren door het water om alle obstakels te verwijderen. Dit jaar was dat niet anders. Dat leverde –niet geheel onverwacht- uiteindelijk een tiental fietsen op.

