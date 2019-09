Engskeskoers afgelast door voorspelde rukwinden Bart Mertens

29 september 2019

10u00 0 Leuven Ronde Tafel Leuven zou deze namiddag voor de derde keer de Engskeskoers organiseren op de Leuvense Dijle maar het evenement wordt afgelast. Dat hebben de organisatoren besloten na overleg met de brandweer en de stad Leuven. “Door de slechte weersomstandigheden kon de veiligheid noch het goede verloop van de race gegarandeerd worden”, zegt Yves Stans.

Liefst 15.000 gele eendjes zouden het deze namiddag tegen elkaar opnemen op de Dijle ter hoogte van de Dijleterrassen in een race voor het goede doel. Organisator Ronde Tafel Leuven had ook een Engskesdorp met animatie voorzien maar het evenement wordt afgelast door de slechte weersvoorspellingen. Er worden rukwinden tot 80 km/uur verwacht en daardoor zou de veiligheid in het gedrang kunnen komen.

27 oktober?

“Ronde Tafel Leuven heeft besloten om de Engskeskoers niet te laten doorgaan door de slechte weersvoorspellingen”, zegt Yves Stans. “Na overleg met de stadsdiensten en de brandweer werd beslist dat de veiligheid noch het goede verloop van de race gegarandeerd kon worden. Het is echter geen afstel. In overleg met de stad Leuven hopen wij het evenement alsnog te kunnen organiseren op een latere datum. Voorlopig mikken we op 27 oktober maar we wachten de officiële toestemming van de stad Leuven nog af.” Vorig jaar lokte de Engskeskoers 2.000 bezoekers naar de Dijleterrassen in Leuven. Ronde Tafel Leuven kon uiteindelijk 30.000 euro schenken aan goede doelen Transplantoux en het Fonds Kind en Orgaantransplantatie.

