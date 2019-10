Engagement zoekt student: “Vrijwilligerswerk is de universiteit van het leven” Bart Mertens

16 oktober 2019

18u49 1 Leuven De KU Leuven, UCLL, studentenkoepel LOKO en stad Leuven slaan de handen in elkaar voor de allereerste engagementenbeurs in Alma 2. De beurs wil studenten vertrouwd maken met de vele mogelijkheden en ervaringen die vrijwilligerswerk in de aanbieding heeft. Tegelijkertijd geeft de beurs een forum aan verenigingen om vrijwilligers te werven.

Elk jaar strijken meer dan 50.000 studenten neer in Leuven. Een enorm potentieel voor de talrijke verenigingen die Leuven rijk is maar wordt het onderste wel uit de kan gehaald? Wellicht niet en daarom werd zopas in Alma 2 de eerste engagementenbeurs georganiseerd. Op dat evenement konden studenten ontdekken hoe en waar ze zich in Leuven kunnen engageren als vrijwilliger. Liefst 40 verenigingen stonden in de kijker op de beurs.

“Deze verenigingen zijn net als de studenten een belangrijke meerwaarde voor het sociale weefsel van Leuven”, zegt Thomas Van Oppens (Groen), schepen van Studentenzaken. “Een derde van onze inwoners –ja, wij zien studenten als inwoners– vindt moeilijk de weg naar de vele geweldige initiatieven in Leuven. Veel studenten barsten van het engagement maar ze moeten ook kunnen ontdekken welk engagement hen ligt. Met dit initiatief overbruggen we die kloof. Tegelijkertijd zetten we de meerwaarde van de student in Leuven in de verf. Er zijn bijvoorbeeld al studenten die kinderen op het woonwagenterrein helpen bij hun schoolwerk maar het kan net zo goed als atletiekcoach, natuurgids of verkoper in de wereldwinkel.”

Bieke Verlinden (sp.a), schepen van Zorg en Welzijn, vult aan: “Vrijwilligerswerk doen tijdens je studentenjaren verbreedt je perspectief en je netwerk. Je ontdekt er mensen en projecten die anders niet op je pad komen. Je leert er de universiteit van het leven kennen.”