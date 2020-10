Energy Lab breidt uit door samenwerking met Bakala Academy: “Sinds de lockdown gaan steeds meer mensen bewegen en sporten” Bart Mertens

12 oktober 2020

09u30 0 Leuven Energy Lab neemt vanaf 2 november zijn intrek in de gebouwen van de Bakala Academy in Leuven. Op die manier gaan de twee belangrijkste sporttestcentra van het land samenwerken. “Naast de twee bestaande labo’s van Energy Lab in Gent en Paal is een bijkomende locatie centraal in het land ideaal”, zegt Kristof de Smet, CEO van Energy Lab.

Energy Lab werd goed 10 jaar geleden opgericht door sportcoach Paul Van Den Bosch. Het concentreerde zich van bij het begin op het begeleiden van de individuele recreant en de topsporter. Energy Lab zal in Leuven zich helemaal focussen op die recreant en op bedrijven. De Bakala Academy bestaat sinds 2012 en is ontstaan uit een samenwerking tussen Zdenek Bakala en de KU Leuven onder impuls van Patrick Lefevere en professor Peter Hespel. Het centrum wordt internationaal gewaardeerd voor het onderzoek naar optimalisatie van sportprestaties en sportvoeding. Die kennis wordt al jaren gedeeld met tal van topsporters waaronder wielerploeg Deceuninck-QuickStep, de KBWB en de onder meer topsporters zoals bijvoorbeeld de Borlées.

Door de focus op topsport trok de Bakala Academy procentueel minder recreanten aan voor testen en dat gaan we nu samen aanpakken Kristof de Smet, CEO van Energy Lab

Met de samenwerking in Leuven tussen Energy Lab en Bakala Academy aan de Tervuursevest in Leuven wordt er ingespeeld op de stijgende vraag naar begeleiding en dit zowel op fysiek vlak als op het vlak van voeding. De samenwerking met de KU Leuven laat toe om de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het vlak van gezond bewegen en presteren te vertalen naar begeleiding. “Naast de twee bestaande labo’s van Energy Lab in Gent en Paal is een bijkomende locatie centraal in het land ideaal”, zegt Kristof de Smet, CEO van Energy Lab. “Onze testcapaciteit is beperkt, zeker sinds we met de coronamaatregelen slechts 60% van de consults kunnen doen in vergelijking met vroeger. Intussen neemt de vraag naar testing en begeleiding enkel toe want sinds de lockdown gaan steeds meer mensen bewegen en sporten. Deze nieuwe locatie zorgt voor meer ruimte in de agenda en een betere spreiding. Door de focus op topsport trok de Bakala Academy procentueel minder recreanten aan voor inspanningstesten en fietspositionering en dat gaan we nu samen aanpakken. Energy Lab zal ook het wetenschappelijk onderzoek aan de Bakala Academy mee ondersteunen zodat we steeds kunnen inspelen op de meest recente wetenschappelijke inzichten.”