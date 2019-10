Enchanté Leuven: nieuw netwerk van handelaars en burgers voor gratis diensten Bart Mertens

30 september 2019

20u00 0 Leuven “Enchanté! En wees welkom!” Dat is de boodschap die Enchanté Leuven, een netwerk van hartelijke handelaars en burgers, deze week lanceert in een eerste folder in Leuven. “Heel wat Leuvense handelaren en partners engageren zich op die manier om gratis kleine diensten aan te bieden aan mensen die er om welke reden dan ook nood aan hebben”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

“Een netwerk van hartelijke handelaren!” Zo omschrijft Enchanté Leuven de verzameling handelaren die deelnemen aan het initiatief en dus te vinden zijn in de folder. Het idee werd overgenomen uit de stad Gent waar het concept al enkele jaren bestaat. Op initiatief van een aantal enthousiaste handelaren en burgers wordt de folder nu ook gelanceerd in Leuven. De folder zal zesmaandelijks een update krijgen waardoor geïnteresseerde handelaren zich blijvend kandidaat kunnen stellen.

Gratis diensten

Meer concreet laat Enchanté de Leuvenaars kennismaken met hartelijke handelaren waar iedereen terecht kan voor gratis kleine diensten. “Zo slaan we een brug tussen Leuvenaars en de Leuvense handelaren. Daarnaast stimuleert het de Leuvense handelaren om een breder publiek te bereiken waardoor de sociale samenhang in Leuven nog versterkt wordt”, vertelt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

We zien dat onze handelaars onmisbaar zijn voor het sociale weefsel in de stad Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

Ook schepen Els Van Hoof (CD&V) is fan. “De verscheidenheid aan deelnemende handelaars toont duidelijk aan ze een warm hart hebben voor iedereen. Bovendien speelt Enchanté in op de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zien dat onze handelaars onmisbaar zijn voor het sociale weefsel in de stad. De brug tussen stadsbestuur, handelaars en inwoners leidt ultiem tot een win-win voor elke betrokkene en maakt van Leuven een thuis voor iedereen.”