En dan deelt Will Smith plots je foto op Instagram... EDLL

21 januari 2020

13u56 0 Leuven De agenten Mike en Marcus, vertolkt door niemand minder dan Will Smith en Martin Lawrence, zijn opnieuw op het witte doek te zien in ‘Bad Boys for Life’. De nieuwe blockbuster van de Belgische regisseurs Bilall Fallah en Adil El Arbi scoort ontzettend goed in de cinemazalen. Maandagavond vond de avant-première plaats in Amsterdam. De Amerikaanse acteur Will Smith hield het vanop afstand in de gaten. Hij postte zelfs een foto van de Leuvense Saâdia, die aanwezig was op de avant-première, op zijn profiel. Toch wel even flippen: “Ik heb plots 2.000 volgers meer en het stopt niet”, klinkt het.

De Leuvense Saâdia Kassa (27) trok maandagavond met haar vriendinnen Maeva en Nina naar de avant-première van ‘Bad Boys for Life’ in Amsterdam. Uit enthousiasme trokken de dames een foto, die Saâdia nadien op haar Instagram-account postte met de filmquote “We ride together, we die together”. Even later kreeg ze een melding... ‘Will Smith heeft je foto gedeeld’. “Ik dacht eerst dat het fake was. Maar Will Smith heeft daadwerkelijk een screenshot genomen van mijn foto en dat op zijn account gepost én nog eens de moeite gedaan om mij te taggen! Plots beginnen meer en meer mensen mij te volgen en privé-berichten te sturen met: hoe ken jij Will Smith? Ik heb nu al 2.000 volgers meer dan gisteren en het stopt niet! Echt crazy”, reageert Saâdia.

The man himself - Will Smith - postte dus haar foto op zijn account met de tekst: “The BadBoys fam is global!!! Thank you for not only supporting our movie but embracing what we made. THIS IS WHY I LOVE WHAT I DO!”

De foto kreeg intussen al meer dan 680.000 likes.