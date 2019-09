Emotioneel afscheid van ‘In De Toewip’. “Na 46 jaar is het mooi geweest”, zegt uitbater Paul ‘Polle’ Aerts (73) Bart Mertens

29 september 2019

17u30 0 Leuven Het bekende Leuvense volkscafé ‘In De Toewip’ in de Diestsestraat heeft de deur definitief gesloten. Voor eigenaar Paul ‘Polle’ Aerts werd het een emotioneel afscheid van zijn levenswerk met optredens van onder meer Sergio. “Ja, het doet me wel iets uiteraard maar na 46 jaar is het mooi geweest”, aldus de 73-jarige cafébaas. De zaak –inclusief zeldzame staande wip- staat nog steeds te koop voor meer dan 1 miljoen euro.

Feest in het kwadraat want volkscafé ‘In De Toewip’ in de Diestsestraat in Leuven nam het voorbije weekend afscheid van de vaste klanten. Op het menu optredens van onder meer Sergio en Danny Fabry maar ook van Kris Aron, De Joorzangers, Sammy Moore en Yves Segers. Eveneens in de aanbieding: veel bier en veel regen. Dat laatste gegeven hield de vaste klanten van ‘In De Toewip’ niet tegen om twee dagen lang te feesten op het afscheid van cafébaas Paul ‘Polle’ Aerts die 46 jaar lang met sterke hand het bekende volkscafé in goede banen leidde met zijn dochters Miranda en Mirella. Voor ‘Polle’ was het afscheidsfeest een emotionele belevenis. “Wat zou je willen? Ik heb 46 jaar van mijn leven doorgebracht in het café”, vertelt Polle. “Nu ik 73 jaar ben geworden, is het stilaan mooi geweest. ‘In De Toewip’ is mijn levenswerk. Ik neem afscheid omdat de tijd gekomen is om een beetje te gaan rusten in het leven maar het is en blijft wel emotioneel.”

Ik heb 46 jaar van mijn leven doorgebracht in het café. Nu ik 73 jaar ben geworden, is het stilaan mooi geweest Cafébaas Paul ‘Polle’ Aerts

Toch was Paul ‘Polle’ Aerts niet de oprichter van ‘In De Toewip’. De zaak ontstond in 1936 –ondertussen 83 jaar geleden- als een café dat bij brouwerij De Eendracht hoorde. Eén jaar later werd de eerste wipschieting georganiseerd, een traditie die bleef bestaan tot de sluiting van het voorbije weekend. Paul Aerts kwam in 1973 terecht in ‘In De Toewip’ als 27-jarige jongeman met zijn vrouw Simonne. Op dat moment was het café al bekend in heel het land dankzij de indoor staande wip. Die wip is behoorlijk uniek want het is de laatste indoor wip in Vlaams-Brabant en zelfs de allerlaatste indoor wip in zelfstandige eigendom in heel België. In 2015 besloot de toen 68-jarige Paul Aerts om ‘In De Toewip’ te koop te zetten voor meer dan één miljoen euro. Tot op heden staat de zaak nog steeds te koop. Inbegrepen in de vraagprijs: het café, een feestzaal, een woning en uiteraard de beroemde 30 meter hoge schutterstoren met staande wip.

De ‘Polle’ mogen ze voor mijn part ook bewaren want hij is even legendarisch als zijn toren met staande wip Schepen Els Van Hoof (CD&V)

Schepen Els Van Hoof (CD&V) omschrijft cafébaas Paul Aerts als even legendarisch als de staande wip in ‘In De Toewip’. “De wipschieting staat op de lijst voor immaterieel cultureel erfgoed en we zijn bezig vanuit de stad met een herbestemmingsonderzoek om deze volkssport te bewaren in de Diestsestraat. De ‘Polle’ mogen ze voor mijn part ook bewaren want hij is even legendarisch als zijn toren.”

Toekomst?

Schepen Carl Devlies (CD&V) hoopt alvast dat er nog een mooie toekomst is weggelegd voor het gebouw. “Dit mag niet ten prooi vallen aan platte stadsontwikkeling”, klinkt het. “De stad heeft de rol van bemiddelaar aangenomen en binnenkort zitten we opnieuw samen om de toekomst van ‘In De Toewip’ te bespreken.” Op het perceel is plaats voor twee appartementsgebouwen van zo’n vier verdiepingen hoog maar de wip staat ondertussen wel op de inventaris voor bescherming. “De waarde van het complex is niet louter bouwkundig maar vooral ook immaterieel. Het feit dat hier nog staande wip werd geschoten, één van onze oude volkssporten, is zeldzaam. We willen grondig nagaan of we het café, de wip én het wipschieten een tweede leven kunnen inblazen. Het gebouwzelf is geen officieel beschermd erfgoed. De aanpalende fuifzaal en bovenverdiepingen kunnen verbouwd worden.”

