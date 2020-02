Eloi viert 100ste verjaardag: “Van een altaar tot de wielen van een trottinette: ik maakte altijd alles zelf” EDLL

05 februari 2020

16u45 0 Leuven Eloi Van Hoye heeft vandaag zijn 100ste verjaardag gevierd. De 100-jarige werd in de bloemetjes gezet door familie, vrienden van het woonzorgcentrum Edouard Remy en een delegatie van het stadsbestuur.

De 100-jarige Eloi Van Hoye heeft vandaag zijn verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum Edouard Remy in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven. Eloi werd in 1920 geboren in Elsene en heeft jarenlang in Sint-Joris-Weert gewoond. Dat hij een ‘handige Harry’ is, staat buiten kijf. “De tafel voor tafeltennis, het altaar van Don Bosco in Oud-Heverlee, een Vespa of de wielen van een trottinette: ik maakte altijd alles zelf”, vertelt de 100-jarige. Eloi heeft jarenlang als technisch tekenaar gewerkt. “Ik ben fier op alles wat ik gemaakt hebt”, aldus Eloi. “Met Sinterklaas kregen wij altijd iets dat ons vader zelf had gemaakt. Dan verdween hij een tijdje in zijn werkhuis. Zo heeft hij eens een jeep gemaakt waar we met vier in konden zitten”, vertelt een van zijn dochters.

Eloi is verder een zeer sportief type. Hij speelde tennis vanaf zijn 50 jaar totdat hij 90 jaar werd. “Daarmee was hij de tweede oudste tennisspeler in Vlaanderen”, klinkt het nog. Op zijn 65ste leerde hij nog skiën. “Ik heb altijd doorgezet”, aldus Eloi.

De man uit Elsene was 70 jaar getrouwd en kreeg vijf kinderen, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. 100 jaar of niet: “Je wordt dat niet gewoon, maar het doet geen zeer”, aldus Eloi.