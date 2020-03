Elke avond een balkonserenade voor de buurt: Femke en Jef willen mensen aanzetten tot zingen EDLL

18 maart 2020

16u29 12 Leuven Naar aanleiding van het voorbeeld in Italië mogen de buurtbewoners van de Hertogstraat in Heverlee iedere avond rond 20 uur genieten van een balkonserenade. Dan wordt er onder pianobegeleiding gezongen en kunnen de buren verzoekjes aanvragen.

“Gezellig sfeertje hier”, reageert buurtbewoonster Liesje. Het initiatief komt van Femke De Bruyne van de Leuvense muziekschool Huis van Ida. “Mijn vriend Jef en ik zingen sinds zondag iedere avond rond 20 uur een paar liedjes op ons balkon. Enerzijds om Huis van Ida levendig te houden en anderzijds om muziek bij de mensen te brengen”, vertelt Femke. “Huis van Ida ligt nu ook stil, maar we willen de mensen nog aanzetten tot zingen. We zijn wel verbaasd hoeveel buren er al meezingen, in vergelijking met de eerste avond”, aldus Femke. Wie vanavond live wil meeluisteren, moet zeker de Instagram-account van Huis van Ida in het oog houden.

