Elizabeth (8) speelt benefietconcert voor haar familie in Peru: “Het land wordt zwaar getroffen door corona” Joris Smets

10 juli 2020

12u56 1 Leuven Peru wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Momenteel zijn er meer dan 300.000 bevestigde gevallen en meer dan 11.000 doden. Daardoor blijft het gezondheidssysteem onder zware druk staan. Toen Elizabeth (8) deze berichten hoorde van haar oma, die in Lima woont, wilde ze iets doen om de bevolking te steunen. Daarom speelt ze nu een benefietconcert waarvan de opbrengst integraal naar voedselpakketten voor het zwaar getroffen land gaat.



Elizabeth (8) gaat normaal elk jaar haar oma in Peru bezoeken, maar daar stak het coronavirus dit jaar een stokje voor. Het land wordt namelijk heel zwaar getroffen door COVID-19. Om haar haar hulpbehoevende familieleden en hun buren in Lima van genoeg voedsel te voorzien, speelt ze nu samen met haar pianojuf Nina een benefietconcertje waarvan de opbrengst integraal naar voedeselpakketten gaat. “Toen mijn dochter Elizabeth via haar Peruaanse oma hoorde dat het in Peru niet goed gaat, wilde ze onmiddellijk actie ondernemen”, zegt haar trotse mama Jessy.

Concert

Elizabeth (8) speelt al drie jaar viool en samen met haar juf geeft ze nu een concert ten voordele van haar familie en hun buren in Peru. “Het is heel hard nodig want er heerst grote honger onder de arme bevolking”, zegt mama Jessy. “Voor de coronacrisis werkte 70% van de bevolking in de informele sector. Het gaat dan vooral over verkoop van producten op straat. Omdat er sinds begin maart strenge quarantainemaatregelen zijn opgelegd, hebben veel mensen geen job meer. Ook in de administratieve sector verloren heel wat mensen hun job. Mensen probeerden op creatieve manieren de maanden door te komen door samen te gaan wonen en huishuur te delen, te vluchten van de dure stad naar het goedkopere platteland,... maar zonder steun van de overheid wordt het elke maand zwaarder. Nog steeds neemt het aantal besmettingen en doden toe.”

Steun

Het benefietconcert gaat hand in hand met een website waar alle steun meer dan welkom is. “Mensen kunnen er eenmalig vijf euro storten voor de aankoop van een voedselpakket”, zegt Jessy. “Vijf euro komt ongeveer overeen met 20 Peruaanse sol en daar kunnen ze rijst, aardappelen, olie, melk/poeder, spaghetti, bonen en eventueel wat fruit mee kopen. De aankoop van de producten en verdeling van het voedsel zal in samenwerking met ons door de tante van Elizabeth gebeuren. Op de website zal een blog zijn die informatie geeft over de opbrengst en de verdere verdeling van het voedsel. Op de website zal ook meer te vinden zijn over het doel van het project, informatie over de huidige toestand in land en enkele getuigenissen van Peruaanse familieleden.”

Elizabeth (8) steunen kan via deze website.