Elektrische step ontploft tijdens oplaadbeurt in tennisclub: lichtgewonden door rondvliegend glas Kim Aerts

06 februari 2020

23u32 8 Leuven In tennisclub Stade Leuven langs de Kardinaal Mercierlaan in Heverlee is donderdagavond een elektrische step ontploft tijdens een oplaadbeurt. De schok was zo hevig dat enkele ruiten aan diggelen werden geslagen. Er vielen enkele lichtgewonden door rondvliegend glas.

Het zou de step van de uitbater geweest zijn die aan het opladen was in een afgesloten bureauruimte. Omstreeks 22 uur kwam het tot een explosie. In de tennisclub was op dat moment een verjaardagsfeestje aan de gang. Enkele minderjarige bezoekers zouden rondvliegend glas in het been hebben gekregen, maar er zou niemand ernstig gewond zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de step is kunnen exploderen. Stoelen en tafels werden omver gekegeld door de kracht die de explosie veroorzaakte. Er is redelijk wat schade aan het interieur.