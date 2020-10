Elektrische fietsen en robotmaaier gestolen Kim Aerts

13 oktober 2020

14u04 0

Onbekenden hebben maandagnacht ingebroken in een ondergrondse garagebox in de Hendrik Consciencestraat in Leuven. De bewoners stelden dinsdagochtend vast dat het slot van de poort van de garagebox was geforceerd. Twee elektrische fietsen waren verdwenen. De daders lieten het materiaal dat ze gebruikt hadden om de poort en de sloten van de fietsen te forceren ter plaatse achter. In de Domeinstraat in Kessel-Lo gingen dieven aan de haal met een robotmaaier. Er werd ingebroken in het tuinhuis tijdens afwezigheid van de bewoners. Het slot van het tuinhuis werd geforceerd.