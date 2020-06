Elektrische deelbakfietsen strijken neer in Leuven: “Tussen de auto en de fiets zat nog niets” Bart Mertens

30 juni 2020

18u33 3 Leuven Vanaf 1 juli kunnen inwoners en bezoekers gebruik maken van negen elektrische deelbakfietsen in Leuven en de deelgemeenten. “Het aantal bakfietsen breidt in het najaar uit naar vijftien en volgend voorjaar naar dertig. Ze maken vanaf het najaar deel uit van de mobipunten die de stad momenteel uitrolt”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

“We zijn bijzonder blij dat we vanaf 1 juli elektrische deelbakfietsen kunnen aanbieden aan de Leuvenaars. Zo maken we het voor de inwoners van onze stad nog aantrekkelijker om de auto aan de kant te laten staan en voor de fiets te kiezen”, laat schepen Dessers optekenen. “De elektrische deelbakfiets leent zich perfect om boodschappen te doen of met de kinderen op uitstap te gaan. Er is veel vraag naar bij Leuvenaars. Dat bleek nogmaals toen we half juni op zoek gingen naar enkele testpersonen die bereid waren om de fiets twee weken lang uit te proberen en hun ervaringen te delen.”

De elektrische deelbakfiets leent zich perfect om boodschappen te doen of met de kinderen op uitstap te gaan. Er is veel vraag naar bij Leuvenaars Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

De stad werkt samen met Cargoroo voor de elektrische deelbakfietsen. “Tussen de auto en de fiets zat nog niets. Fietsen en scooters zijn heel handig tot je meer nodig hebt. Meer zitjes, meer ruimte, meer capaciteit… Elektrische deelbakfietsen zijn dan de oplossing”, aldus Jetske Jonker van Cargoroo.

Cargoroo-app

Nog dit: de fietsen hebben elektrische trapondersteuning en een actieradius van ongeveer 100 kilometer. Om een deelbakfiets te reserveren, moet je eerst de Cargoroo-app downloaden. Je betaalt 1 euro reserveringskosten en 3,50 euro per uur. In eerste instantie staan er elektrische deelbakfietsen op negen locaties: het Engels Plein, het Victor Broosplein, de Vaartstraat, de Sint-Geertruikerk, Sint-Maartensdal, de Rijschoolstraat, het Rector De Somerplein, HAL 5 en het de Becker-Remyplein.