Einde verhaal voor overdekte foodmarket De Smidse EDLL

02 december 2019

18u51 0 Leuven Het gaat al een tijd niet zo goed met de Smidse aan het Sluispark in Leuven. De voormalige smederij van Stella werd twee jaren geleden omgetoverd tot een foodmarket en zou de miniversie van La Boqueria in Barcelona worden. Maar daar komt voorlopig een einde aan. De handelaars van de overdekte voedingsmarkt op de gelijkvloers vertrekken en verlengen hun contract niet. De zaakvoerders op de eerste verdieping blijven wel aanwezig.

Het is einde verhaal voor de overdekte foodmarket De Smidse in de Sluisstraat in Leuven. “De Smidse gaat niet sluiten, maar we gaan een andere invulling geven aan de standen op het gelijkvloers en het concept bijsturen. We hadden een lanceringsperiode van twee jaar voorzien en elke handelaar kon daarna de beslissing maken om verder te gaan of te stoppen. Dat is nu het geval. Er zijn enkele handelaars die weggaan”, zegt Dimitri Haenen van ViRiX. Wie zeker weggaat is slagerij De Kapblok, Rom Koffie, Content Groenten en fruit en bakkerij Seraphine. Allen handelaars op de gelijkvloers.

Kantoren

“ViRiX was vragende partij om ons te houden, maar ik wil niet blijven werken in een hal waar mogelijk kantoren komen. Ik had gekozen voor een foodmarket, niet voor een site met kantoren”, zegt Erwin Mertens van De Kapblok. “Daarom heb ik ook beslist om te vertrekken en zelf een foodmarket open te doen in Haasrode”, aldus Erwin. De Kapblok laat weten dat ze open blijven in De Smidse op de normale openingsuren tot en met 31 december. “Wij vertrekken omdat het voor ons na twee jaar niet het gehoopte resultaat heeft bereikt. De locatie is natuurlijk ook niet zo centraal gelegen en misschien was er een te weinig gevarieerd aanbod. Er spelen verschillende factoren mee. Ik vind vooral dat er te weinig publiciteit en marketing is gedaan. Daarin heeft de projectontwikkelaar tekortgeschoten. Na twee jaar zijn er nog altijd mensen die De Smidse niet kennen...”, reageert Lutgarde Paeps van koffiebranderij Rom.

“De toekomst was niet zeker voor de handelaars van de voedingsmarkt. Ze kregen vaak het verwijt dat het niet goed draaide omwille van niet ‘hip’ genoeg of de aankleding die niet goed was. Sommige handelaars zijn echt weggejaagd en voelden zich niet meer welkom”, klinkt het nog. De bakkerij doet al enige tijd nog maar twee dagen per week open en ook de verpakkingsvrije voedingswinkel Content is al sinds de zomer gesloten. “Hoewel ons verblijf in De Smidse zeker de bekendheid van Content heeft versterkt, was er voor ons project niet voldoende meerwaarde om te blijven. We willen ons nu eerst concentreren op de uitbouw van onze cateringdiensten in Hal 5”, reageert Sara Vander Auwera van Content.

Nieuwe invulling

De overdekte voedingsmarkt had ook minder succes dan gehoopt bij ViRiX. “De locatie aan het Sluispark is een toekomstlocatie. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, omdat er bijvoorbeeld veel bouwwerken in de buurt zijn. Het heeft dus niet voor iedereen evenveel opgebracht. Daarnaast blijft het concurreren tegen de grote supermarkten. Kijk maar naar de Holy Food Market in Gent, die sluit volledig”, aldus Haenen. De gelijkvloers van De Smidse zal in de toekomst niet meer uitsluitend door voedingsproducenten worden ingenomen, maar er is sprake van kantoren voor start-ups of co-working. “We zijn nog volop gesprekken aan het voeren. Tegen begin volgend jaar hopen we de nieuwe invulling bekend te maken”, aldus projectontwikkelaar ViRiX.

Handelaars op eerste verdiep blijven

“Op het eerste verdiep blijft wel iedereen. Rossi gaat zelfs uitbreiden naar een volledig en volwaardig Italiaans restaurant. Voor de algemene bar zoeken we wel nog nieuwe uitbaters”, zegt Dimitri. Saya Yoga, Wax bar Floxx, kapsalon Caffee Coiffee en het bedrijf In the pocket blijven dus wel aanwezig in het historische pand.