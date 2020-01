Eeuwelingen Georges Verdeyen en Maria Poels zijn neef en nicht: “Oud worden zit duidelijk in de familie” Bart Mertens

17 januari 2020

17u00 0 Leuven Schepen Dirk Vansina (CD&V) beleefde zopas een bijzonder dag in Residentie Populierenhof in Heverlee. Georges Verdeyen en Maria Poels -neef en nicht- werden uitgebreid gevierd voor hun 100ste verjaardag. “Dat verdient een medaille van de stad Leuven en van de provincie”, klinkt het.

Opmerkelijk feestje in Residentie Populierenhof in Heverlee. Twee 100-jarigen werden uitgebreid gevierd met taart en bloemen. Op zich is een eeuweling niet zo uitzonderlijk meer –Leuven telt er ondertussen al vijftien- maar in het geval van Georges Verdeyen en Maria Poels is het toch een beetje speciaal. Ze verblijven beiden in Populierenhof en bovendien zijn Georges en Maria neef en nicht. Oud worden zit duidelijk in de familie want Wiske –de moeder van Maria- werd ook honderd jaar.

Nederokkerzeel

Schepen Dirk Vansina ging de eeuwelingen persoonlijk feliciteren in Residentie Populierenhof. “Deze bijzondere verjaardag verdient een medaille van de provincie en van de stad en ook een foto van het koningspaar”, aldus de schepen van Burgerzaken. Georges en Maria zijn allebei afkomstig van Nederokkerzeel maar beleven nu hun oude dag in Heverlee. Hij woont al 27 jaar in Populierenhof en is de oudste bewoner van de residentie. “Ik speel graag met de kaarten en ik win bijna altijd”, klinkt het. Georges weet ook waar hij zijn gezegende leeftijd aan te danken heeft. “Veel beweging en veel sport”, klinkt het. Tijdens zijn actieve leven was Georges eerst klerk in Brussel en daarna adjunct-districtchef bij de technische dienst in de toenmalige provincie Brabant. In tegenstelling tot zijn nicht Maria bleef Georges kinderloos. Maria –ook wel Wiske genoemd- heeft dan weer drie dochters, negen kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Ze wou altijd onderwijzeres worden maar volgde uiteindelijk een opleiding snit en naad. “Ik naaide voor de familie en deed ook vrijwilligerswerk bij Kind en Gezin. Vroeger kaartte ik ook veel. Brigde spelen vraagt een mentale inspanning en daarom ben ik nog jong van geest”, klinkt het bij de eeuwelinge.