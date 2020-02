Eerstejaars aan de KU Leuven kunnen in de toekomst gedelibereerd worden EDLL

17u41 0 Leuven Er zouden nieuwe maatregelen genomen worden voor het academiejaar 2021- 2022. Eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven kunnen in de toekomst gedelibereerd worden voor maximum 12 studiepunten. Dat betekent: gedaan met tolereren voor eerstejaars. Dat meldt studentenblad Veto.

Een acht of een negen halen in het eerste jaar zal in de toekomst op de KU Leuven gedelibereerd worden. Die regel geldt voor maximaal 12 studiepunten in totaal en enkel als de student daardoor zijn ‘mijlpaal’ behaalt. Dat wil zeggen dat hij of zij door de deliberatie op het volledige eerste jaar slaagt. Zelf tolereren in het eerste jaar zou daardoor dus niet meer mogelijk zijn. Volgens studentenblad Veto werd die beslissing gisteren genomen op de Academische Raad.

Een student die een acht en zeven haalt, kan in het huidige systeem die acht tolereren en het vak waarvoor hij een zeven haalde, meenemen naar het tweede jaar. In de toekomst zal in dat geval de student beide vakken moeten meenemen. Er komt dus een ‘deliberatie’-krediet in het eerste jaar van 12 studiepunten en een apart ‘tolerantie’-krediet van eveneens 12 studiepunten voor tweede- en derdejaarsvakken.