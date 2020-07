Eerste ‘Zomerstraat’ ligt in Leuven Kim Aerts

11 juli 2020

18u07 0 Leuven Op de Vlaamse feestdag is zaterdag in Leuven de Cardenberch ingehuldigd als eerste ‘Zomerstraat’. De Voetgangersbeweging riep met de steun van de Vlaamse Regering het concept in het leven. Het is een oproep om straten om te toveren tot hechte, groene, veilige speel- en leefstraten.

De inhuldiging gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister-president Jan Jambon en minister van Samenleven Bart Somers. De campagne ‘Zomerstraten’ moet de zomer lang de motor zijn voor leuke kleinschalige activiteiten op straatniveau. Een Zomerstraat doet ook dromen over de ideale straat. Terwijl veel straten in Vlaanderen hoofdzakelijk ingericht zijn om verplaatsingen mogelijk te maken heeft de publieke ruimte immers veel meer potentieel. Volgens Tom Dhollander van de Voetgangersbeweging past de Zomerstraat perfect in de oproep die Jambon deed naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, namelijk “dat Vlaanderen samen de rug moet rechten en van de toekomst iets moois te maken.”

De kinderen waren gisteren alvast helemaal pro zomerstraat. “De eerste maanden waren moeilijk om binnen te blijven”, zeggen Mirte, Tine en Lene. “Daarna zijn we op straat met afstand komen spelen, omdat we er genoeg van hadden. We wilden niet meer in lockdown zitten. Ons wijkfeest is ook niet doorgegaan dus we zijn blij dat we dit nu in de plek hebben gekregen.”

Meer dan 500 buurten

Al meer dan 500 buurten hebben zich aangemeld. In het kader van de Vlaamse feestdag konden buurten hiervoor beroep doen op een subsidie van 180 euro. Deze subsidie werd 386 keer uitgekeerd. Deelnemende straten ontvangen een gratis Zomerstraatpakket met onder meer twee spandoeken, tien trottoirstickers ‘afstand houden’, doosjes stoepkrijt en dergelijke. Voor gemeentebesturen werd in samenspraak met virologen en gouverneurs een modelreglementen voor dergelijke activiteiten opgesteld.