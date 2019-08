Eerste TEJO-huis in Leuven opent in de Verkortingstraat EDLL

30 augustus 2019

Het eerste TEJO-huis in Leuven en meteen ook in Vlaams-Brabant opent op 16 september haar deuren. Er is al iets meer duidelijkheid over de exacte locatie. Het TEJO-huis komt er in een gebouw in de Verkortingsstraat, een zijstraat van de Naamsestraat. Het opvanghuis biedt individuele, laagdrempelige en therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De hulpverlening is anoniem, onmiddellijk en gratis. Meer informatie vind je op de website www.tejo.be.