Eerste studentennacht in Leuven: 25 meldingen voor geluidsoverlast, drie GAS-boetes voor kotfeestjes Kim Aerts

21 september 2020

13u45 14 Leuven De Leuvense politie heeft tijdens de eerste studentennacht van het academiejaar een 25-tal oproepen gekregen voor geluidsoverlast. Voor drie kotfeestjes werd ook telkens een GAS-boete uitgeschreven.

“De studenten stroomden vanaf zondagnamiddag opnieuw massaal toe in Leuven. Zondagavond en –nacht was het dan ook zeer druk in de binnenstad. Veel volk zocht een terrasje op. De coronamaatregelen werden door de meeste studenten goed gerespecteerd. Slechts enkelen die het mondmasker duidelijk maar niets vonden, kregen een GAS-boete. Het ging om drie overtreders”, geeft commissaris Marc Vranckx mee.

Extra patrouilles

Agenten moesten ook enkele kotfeestjes stilleggen. “Het ging telkens om feestjes in kleine bubbels met maximaal 6 jongeren. In drie gevallen werd een GAS-boete opgesteld, omdat de overlast wel degelijk de spuigaten uitliep”, zegt de commissaris. In de overige gevallen ging het om geluidsoverlast op straat. Dat stierf volgens de politie snel uit toen de cafés om 1 uur de deuren sloten. Dat bracht een 20-jarige uit Lubbeek op het idee om op pad te trekken met een geluidsinstallatie in zijn rugzak. Op het geluid kwamen dan weer een tiental studenten af, omdat ze dachten dat er een feest aan de gang was. De Leuvense politie was er al de kippen bij de om twintiger op andere gedachten te brengen. De man werd met een proces-verbaal huiswaarts gestuurd. “De politie blijft de komende weken extra patrouilles inzetten met als doel de overlast aan te pakken en er op toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd”, besluit Vranckx.