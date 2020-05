Eerste signalisatietotems in Leuvense binnenstad: “Het einde van de verdwijnpalen” Bart Mertens

06 mei 2020

12u47 5 Leuven Ze zijn er: de eerste signalisatietotems in het voetgangersgebied in Leuven. De slimme palen moeten automobilisten, fietsers en motorfietsers nog duidelijker maken wanneer ze het voetgangersgebied mogen binnenrijden en vooral wanneer niet. “In totaal komen er 24 totems en de huidige verkeersregels blijven van kracht”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Sinds enkele jaren is een stuk van de Leuvense binnenstad voetgangersgebied. Dat maakte de binnenstad aangenamer en veiliger maar de toegangsregels voor auto’s, fietsen en motorfietsen werden niet altijd strikt opgevolgd. Om meer duidelijkheid te brengen, kondigde het stadsbestuur de installatie van 24 zogenaamde signalisatietotems aan. De eerste exemplaren zijn ondertussen een feit.

In één oogopslag duidelijk

“Eerst en vooral: de verkeersregels wijzigen niet. De stad Leuven wil automobilisten, fietsers en motorfietsers nog duidelijker maken wanneer ze het voetgangersgebied mogen binnenrijden met dynamische lichten die van groen op rood kunnen springen. Zo is het in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet mag doorrijden op een bepaald moment van de dag. De nieuwe signalisatietotems betekenen meteen ook het einde van de verdwijnpalen. De nieuwe totems zullen ten vroegste half juni in werking treden. Op termijn, als het normale leven weer heropstart na de coronacrisis, zullen de ANPR-camera’s overtredingen in het voetgangersgebied automatisch vaststellen. Het aanzetten hiervan zal gepaard gaan met een uitgebreide communicatie- en sensibiliseringscampagne.”