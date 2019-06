Eerste shop voor e-steps is een feit in Leuven. My Mobelity: “Elektrische step is deel van de oplossing” Bart Mertens

17 juni 2019

17u30 0 Leuven De populariteit van elektrische steps blijft groeien in centrumsteden. Sinds dit weekend heeft ook Leuven een eigen shop voor zogenaamde e-steps met My Mobelity op de Tiensesteenweg. “Wij willen tonen dat het in een stad zoals Leuven op een andere en betere manier kan om mobiel zijn”, vertelt Karel Baert van My Mobility. “Ons aanbod bestaat uit het premium gamma van e-steps.”

Mobiliteit is in Leuven één van de grote uitdagingen voor de toekomst. Met de files op de invalswegen gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven om hun bestemming te bereiken. Vaak is dat het openbaar vervoer in combinatie met een (elektrische) fiets maar sommige mensen leggen de laatste kilometers liever af op een hippe e-step. Het kon dan ook niet lang duren vooraleer er een echte shop voor elektrische steps neerstreek in Leuven. Sinds dit weekend is dat met My Mobility Leuven op de Tiensesteenweg een feit. Opvallend gegeven: de shop is een initiatief van autogarage De Roover die bekend staat in de streek als dealer van het merk Mazda.

Een deelstep is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam Karel Baert van My Mobelity Leuven

“Als ik met mensen een gesprek had over steps dan begon iedereen meteen over deelsteps zoals die in Antwerpen en Brussel al worden aangeboden”, vertelt Karel Baert van My Mobelity Leuven. “Deelsteps aanbieden, is niet wij met My Mobelity willen doen want een deelstep is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam. Een deelstep is pas rendabel na drie maanden maar volgens de huidige statistieken gaan de steps welgeteld één maand mee. Of met andere woorden: veel van die deelsteps belanden snel op de container. My Mobelity wil van de ‘e-stepper’ een bewuste klant maken die kiest voor een persoonlijk engagement. Met hun bewuste beslissing om een degelijke step aan te kopen, zijn de e-steppers persoonlijk deel van de oplossing in de mobiliteitsproblematiek. Wij willen tonen dat het in een stad als Leuven op een andere en betere manier kan zonder je mobiliteit te verliezen. My Mobelity is uitsluitend gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van elektrische steps. In Leuven en omstreken zijn we de eerste zaak met die aanpak.”

Laatste kilometer

Het eerste weekend van My Mobelity Leuven was alvast een succes want er werden al zes e-steps verkocht op de openingsdag. “Inderdaad, de opening was een groot succes”, zegt Karel Baert. “Volgens ons zit er echt toekomst in de e-step als vervoermiddel voor de spreekwoordelijke laatste kilometer. In die zin zijn randparkings voor wagens een belangrijk deel van het mobiliteitsvraagstuk waar we vandaag mee worden geconfronteerd.”

Blijft de vraag: is zo’n e-step wel veilig? Volgens de initiatiefnemers van My Mobelity stelt er zich op dat gebied geen enkel probleem. “Ons aanbod bestaat uit een premium gamma van e-steps. Veiligheid is onze topprioriteit. Grotere wielen, een steviger kader, een goede vering, betere remmen…zo krijg je als e-stepper meer comfort maar ook een veiligere rit. Zelf draag ik altijd een helm en ik zie het als mijn taak om die boodschap ook mee te geven aan onze klanten.” Meer info: www.mymobelity.com